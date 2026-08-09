RESGATE EM MEIO AO FOGO

Outras duas crianças também precisaram de ajuda para deixar o prédio; Bombeiros atenderam duas pessoas durante a ocorrência.

Moradores usaram um saco plástico para retirar um bebê pela janela durante o incêndio que atingiu um apartamento do residencial Viver Melhor 3, na tarde deste domingo (9), no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

A criança estava em um apartamento de um dos andares superiores quando a fumaça começou a se espalhar pelo prédio. Nesse momento, moradores correram para ajudar as pessoas que ainda estavam dentro dos imóveis.

Segundo testemunhas, outras duas crianças também precisaram de ajuda para sair do prédio. Além disso, a mãe de duas delas estava no apartamento e, por causa da fumaça, acabou ficando desacordada no chão.

Na sequência, os bombeiros retiraram a mulher do imóvel. As três crianças também receberam atendimento médico. Até a última atualização, no entanto, as autoridades não haviam informado o estado de saúde das vítimas.

Resgate aconteceu em meio à fumaça

Enquanto as equipes trabalhavam no combate ao fogo, a fumaça tomou conta de diferentes áreas do prédio. Por isso, alguns moradores buscaram as janelas como alternativa para deixar os apartamentos.

Nesse cenário, moradores ajudaram no resgate de pessoas que estavam nos andares superiores. Entre os casos, um bebê saiu pela janela dentro de um saco plástico, enquanto outras duas crianças também receberam ajuda.

Além disso, vídeos registrados durante a ocorrência mostram moradores nas janelas e uma grande quantidade de fumaça saindo do edifício.

Bombeiros mobilizaram equipes

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), 24 militares e oito viaturas participaram do atendimento.

Durante a operação, os bombeiros utilizaram cerca de 12 mil litros de água para controlar e extinguir as chamas. Além disso, os militares prestaram atendimento pré-hospitalar a duas pessoas ainda no local.

Depois do atendimento inicial, as equipes encaminharam as duas vítimas para o SPA da Galileia.

Enquanto isso, os bombeiros também trabalharam para evitar que o fogo atingisse outras áreas do residencial.

Fogo começou no apartamento térreo

Segundo as informações levantadas no local, as chamas começaram em um apartamento no térreo do bloco 5 do Viver Melhor 3. Em seguida, o fogo atingiu o apartamento 102, que fica ao lado.

De acordo com testemunhas, a fumaça alcançou os andares superiores. Por causa disso, alguns moradores precisaram recorrer às janelas enquanto aguardavam o resgate.

Cada bloco do residencial possui 16 apartamentos distribuídos em quatro andares, com quatro imóveis por pavimento.

Cachorro morreu no incêndio

Um cachorro que estava dentro do apartamento onde o fogo começou morreu durante a ocorrência.

Além disso, segundo testemunhas, o morador perdeu os bens que estavam dentro da residência.

Por fim, o Corpo de Bombeiros informou que as causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.