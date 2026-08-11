INVESTIGAÇÃO

Polícia afirma que casal usou suposta doação de fraldas para atrair mãe antes de sequestrar bebê de 23 dias; terceira suspeita é procurada.

A Polícia Civil do Amazonas confirmou, na noite desta segunda-feira (10), que a bebê Ayla, de 23 dias, foi vítima de sequestro em Manaus. Até o momento, a investigação resultou na prisão de duas pessoas, identificadas inicialmente como Lucas e Jaqueline, apontados como um casal. Além disso, uma terceira mulher é procurada por suspeita de envolvimento no crime.

O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), explicou que os suspeitos já planejavam uma forma de se aproximar da mãe antes de levar a criança. Segundo ele, o casal manteve contato com a mulher durante algum tempo e, posteriormente, criou uma situação para conseguir encontrá-la.

Suposta doação de fraldas

De acordo com o delegado, os suspeitos usaram uma suposta doação de fraldas para atrair a mãe da bebê. Dessa forma, ela aceitou encontrar o casal. Durante o encontro, porém, os criminosos teriam levado Ayla.

“Eles desde muito tempo já vinham assediando essa mãe com uma suposta doação aí de fraldas. Esse foi o que fez ela ir ao encontro deste casal e lá ela ter o seu bebê sequestrado”, afirmou Ricardo Cunha.

Além disso, a polícia agora tenta descobrir como os suspeitos organizaram o crime e qual era a relação deles com a família. Ao mesmo tempo, os investigadores trabalham para esclarecer a participação de cada envolvido.

Bebê é encontrada horas depois

Após o desaparecimento, as forças de segurança iniciaram as buscas por Ayla. Entretanto, horas depois, moradores encontraram a bebê em uma casa no bairro Santo Agostinho, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o morador da residência havia acabado de chegar do trabalho quando percebeu a criança na varanda. Naquele momento, Ayla estava sobre um varal e apresentava sinais de debilidade. Diante da situação, o homem prestou os primeiros cuidados e chamou os policiais.

Em seguida, a equipe retirou a bebê do local e a levou para a Maternidade Dr. Moura Tapajóz. Na unidade, os médicos avaliaram a criança e decidiram mantê-la internada para acompanhamento. Enquanto isso, familiares foram até a maternidade para acompanhar o atendimento.

Polícia procura terceira suspeita

Depois que a bebê foi encontrada, a investigação avançou e os policiais prenderam Lucas e Jaqueline, apontados inicialmente como os dois principais suspeitos localizados no caso. No entanto, uma terceira mulher conseguiu fugir e continua foragida.

Por isso, as equipes da DEHS seguem em diligências para localizar a suspeita. Conforme o delegado, a polícia também pretende esclarecer todos os detalhes do caso e apresentar novas informações sobre a investigação.

“Já temos dois presos envolvidos no caso da menina Ayla e tem mais uma foragida. A gente está em diligência neste exato momento pra tentar de alguma forma aí localizá-la e efetuar essa prisão”, declarou Cunha.

Por fim, a Polícia Civil deve detalhar a investigação nesta terça-feira (11). Entre os principais pontos que os investigadores ainda querem esclarecer estão a motivação do casal, o planejamento do sequestro, a participação da terceira suspeita e o motivo pelo qual os criminosos deixaram a bebê na residência onde a polícia a encontrou.

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