ACIDENTE NO TRÂNSITO

Coletivo da linha 221 atingiu uma árvore após subir o canteiro; câmeras serão analisadas para esclarecer as causas do acidente.

O capotamento de um ônibus da linha 221 deixou 19 pessoas feridas nesta segunda-feira (10), na avenida São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Além disso, o acidente levou à interdição de um trecho da via.

Segundo a Prefeitura de Manaus, três vítimas precisaram de atendimento hospitalar. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros fizeram o encaminhamento. As demais pessoas receberam atendimento no local e tiveram ferimentos leves.

O ônibus seguia pela avenida quando subiu o canteiro central e atingiu uma árvore. Em seguida, o coletivo tombou na pista. De acordo com o monitoramento do veículo, o ônibus estava a 37 km/h no momento do impacto.

Agora, o Sinetram analisa as imagens das câmeras para entender o que aconteceu antes da colisão. O sindicato recolheu o chip do sistema de monitoramento e vai utilizar o material na apuração.

Além disso, passageiros relataram que o ônibus trafegava em alta velocidade. Uma passageira afirmou ainda que o motorista teria cochilado ao volante e dirigia o veículo com apenas uma das mãos. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram esse relato.

Cerca de seis viaturas do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Apesar do número de vítimas, nenhuma delas apresentou ferimentos graves, conforme as informações divulgadas pela Prefeitura.

Trânsito muda após acidente

Por causa do capotamento, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) interditaram o trecho e desviaram o trânsito para a avenida Jacira Reis.

Enquanto as equipes atendiam os passageiros e retiravam o veículo da pista, os agentes organizaram o fluxo de veículos na região. A investigação deverá analisar as imagens das câmeras e outros elementos para esclarecer as causas do acidente.

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