DESTRUIÇÃO

Fogo atingiu uma loja na rua Henrique Martins, assustou comerciantes e espalhou uma intensa fumaça preta pela região da Praça da Matriz.

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial na rua Henrique Martins, no Centro de Manaus, nesta terça-feira (11). As chamas provocaram uma intensa fumaça preta e assustaram comerciantes que trabalham na região.

Segundo informações preliminares, o imóvel funciona como restaurante. O fogo atingiu a parte superior do estabelecimento e comprometeu a estrutura do local.

Diante do risco de as chamas avançarem para outros imóveis, comerciantes deixaram as lojas e retiraram produtos das proximidades. Enquanto isso, equipes de emergência atuaram para controlar o incêndio.

Vídeos registrados por pessoas que estavam na região mostram uma grande quantidade de fumaça saindo do estabelecimento. As imagens também mostram comerciantes do lado de fora dos imóveis, acompanhando a ocorrência.

Além disso, a fumaça tomou conta das proximidades da Praça da Matriz e chamou a atenção de quem passava pelo Centro.

Até o momento, as autoridades não informaram o que provocou o incêndio. Também não há confirmação sobre possíveis vítimas.

A ocorrência segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas pelas equipes que atendem o caso.

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