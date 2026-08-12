OPORTUNIDADE

Inscrições seguem até 14 de setembro e contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior em todo o país.

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Transpetro, subsidiária de logística da Petrobras. A empresa oferece 281 vagas imediatas e 3.890 oportunidades para cadastro de reserva. A Fundação Cesgranrio organiza o concurso.

O salário inicial varia de R$ 5.464 a R$ 15.034,81. Além disso, os contratados terão benefícios como previdência complementar, benefício educacional e plano de saúde.

As oportunidades contemplam cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas estão divididas em quatro editais: quadro de mar para oficiais; quadro de mar para suboficiais e guarnição; quadro de terra para nível médio; e quadro de terra para nível superior.

Os candidatos podem se inscrever até 14 de setembro pelo site da Cesgranrio, que também disponibiliza os editais do processo seletivo. Ao todo, os dois editais do quadro de mar reúnem 180 vagas, enquanto o quadro de terra concentra 101.

No quadro de terra, a empresa distribui os locais de trabalho entre os polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já as oportunidades do quadro de mar têm abrangência nacional.

Prova acontece em novembro

As provas ocorrerão em 29 de novembro, em todas as capitais. Portanto, o candidato poderá realizar o exame independentemente do polo de trabalho escolhido.

Além disso, a Transpetro destina 30% das vagas para ações afirmativas. Desse total, 25% correspondem a pessoas pretas e pardas, 3% a indígenas e 2% a quilombolas. A empresa também reserva 10% das vagas e do cadastro de reserva para pessoas com deficiência (PCD).

Segundo o edital, a taxa de inscrição custa R$ 81,50 para cargos de mar, como auxiliar de saúde, cozinheiro, moços e condutores, além das carreiras de terra de nível médio e técnico. Para os cargos de mar destinados a oficiais e para as carreiras de terra de nível superior, o valor chega a R$ 117.

Os editais também permitem a isenção da taxa para candidatos de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou para doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Por fim, o concurso terá validade de 1,5 ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

A Transpetro atua na logística multimodal de petróleo, derivados, gás natural e biocombustíveis. Atualmente, a empresa conta com cerca de 5,7 mil empregados.

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