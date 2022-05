Vídeo forte: Dois homens e cachorro são baleados por criminosos na Zona Sul de Manaus

De acordo com informações de populares, uma dupla de pistoleiros chegou em uma moto, entrou no beco, abordou os homens e efetuaram diversos disparos

Manaus (AM) – Um homem identificado como Erick Matheus e um venezuelano não identificado foram baleados por criminosos na tarde desta sexta-feira (20), no beco Nova Esperança, rua Danilo Corrêa, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de populares, uma dupla chegou em uma moto, entrou no beco, abordou os homens, que conversavam entre si e efetuaram diversos disparos na direção da cabeça das vítimas. Em seguida, os bandidos fugiram, sem ser identificados.

Sinais vitais

Desesperada, a população acionou a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que isolou o local e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu.

Há princípio, a polícia acreditou que os dois homens estavam mortos, mas o venezuelano apresentou sinais vitais, foi reanimado pela equipe do Samu e encaminhado, às pressas, para uma unidade hospitalar da área. Erick Matheus, no entanto, teve morte constatada.

Erick e um venezuelano sofreram vários disparos direcionados na cabeça

Cachorro é baleado

Um fato, em particular, revoltou a população. No momento do crime, um cachorro, conhecido como “Blade”,da localidade, tentou proteger as vítimas, avançando nos criminosos, mas também foi baleado.

Mesmo sangrando muito, o animal sobreviveu e uma equipe de veterinários da deputada estadual Joana Darc compareceu ao beco Nova Esperança para prestar socorro ao cão.

O animal foi baleado na tentativa de proteger os homens

Investigação

A família de Erick compareceu ao beco Nova Esperança e foi tomado pela emoção ao reconhecer o filho morto.

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de ser mais uma execução do tráfico de drogas na capital.

Agentes do instituto Médico Legal (IML) compareceram ao beco Nova Esperança e removeram o corpo. Até o fechamento dá matéria, ainda não há informações sobre o estado de saúde do venezuelano.