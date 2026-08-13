Casarão de Ideias

Encontro após a sessão de “Honestino” reúne Gagliasso, Aurélio Michiles e Bianca Borges.

O ator Bruno Gagliasso participa, nesta sexta-feira (14), às 19h30, de um bate-papo sobre o filme “Honestino”, no Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI), em Manaus. O encontro acontece na Sala Multiuso da unidade Saldanha Marinho, logo após a sessão do longa, marcada para as 18h.

Além de Gagliasso, participam da conversa o diretor amazonense Aurélio Michiles e Bianca Borges, presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). A iniciativa resulta de uma parceria entre Pandora Filmes e Mercado Filmes.

Como participar

Para acompanhar o bate-papo, o público precisa comprar antecipadamente o ingresso para a sessão de “Honestino”. Os ingressos estão disponíveis no site e aplicativo do Ingresso.com.

Além disso, a regra vale para quem adquirir entradas tanto para a Sala Saldanha Marinho quanto para a Sala Barroso. Portanto, o ingresso da sessão garante o acesso à conversa, conforme a disponibilidade.

Sobre o filme

“Honestino” mistura documentário e ficção para reconstruir a trajetória de Honestino Guimarães, ex-presidente da UNE. O estudante foi preso cinco vezes por sua militância política e acabou sequestrado em 1973, aos 26 anos.

Para contar essa história, a produção reúne cartas, poemas, imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos, pesquisadores e militantes. Dessa forma, o longa recupera a memória de uma das principais figuras da resistência estudantil brasileira.

Além disso, a obra propõe uma reflexão sobre a preservação da memória histórica e a defesa da democracia. A narrativa também estabelece relações entre o caso de Honestino e outros episódios de violência de Estado durante o regime militar.

Reconhecimento

O longa conquistou o Troféu Redentor de Melhor Montagem no Festival do Rio. Além disso, integrou a programação da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e do Festival de Cultura em Direitos Humanos (DH Fest), entre outros eventos.

Diretor amazonense

Manauara, Aurélio Michiles atua no cinema e na televisão desde os anos 1980. Antes disso, estudou no Instituto de Artes e Arquitetura da Universidade de Brasília (UnB) e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro.

Ao longo da carreira, dirigiu diversos documentários para a TV Cultura e ganhou destaque com “O Cineasta da Selva”, de 1997. O longa recebeu prêmios nacionais e internacionais.

Mais recentemente, Michiles dirigiu “Segredos do Putumayo”, lançado em 2022. A produção recebeu reconhecimentos como o Prêmio APCA, o Prêmio Melhor Filme Sesc e premiações em festivais no Brasil e no exterior.

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