MÚSICA E ENTRETENIMENTO

Promoção inclui produtos JBL e planos TIM elegíveis, com possibilidade de garantir até dois ingressos para o festival.

A TIM vai liberar 4 mil ingressos para o Rock in Rio por meio de uma promoção que não envolve sorteio. Além disso, a ação poderá garantir acesso a datas que já estão esgotadas na venda aberta ao público.

Como conseguir os ingressos

Para participar, o consumidor precisa comprar um produto JBL participante e contratar, com fidelização de 12 meses, um dos planos TIM elegíveis. Entre os produtos estão fones de ouvido e caixas de som, com preços a partir de R$ 99.

Depois da contratação, o cliente poderá escolher a data desejada para o festival, conforme a disponibilidade da campanha. Além disso, poderá receber até dois ingressos, dependendo do plano contratado.

A promoção acontecerá em lojas TIM do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Também participam pontos de venda selecionados em Brasília e a loja da operadora no ParkShoppingBarigüi, em Curitiba.

Clientes atuais da TIM também poderão participar. Para isso, precisam aderir às condições previstas na promoção.

Quais planos dão direito?

Os planos TIM Black Premium, TIM Black Família e TIM Black Família Plus, além das ofertas TIM Ultracombo com TIM Black C Hero, dão direito a um ingresso por CPF.

Já os clientes que aderirem aos planos TIM Black Família Premium, TIM Black Família VIP ou TIM Ultracombo com TIM Black Família VIP poderão receber dois ingressos.

A promoção contempla produtos JBL como Wave Buds, Wave Beam, Sense Lite, Tune 110, Tune 530 e Tune 730. Também participam caixas de som JBL GO 4, GO 5, Clip 5, Grip e Flip 7.

TIM oferece benefícios para novos clientes

Além dos ingressos, a TIM terá condições especiais para novos clientes TIM Controle. Quem contratar um plano com até 45 GB de internet ganhará três meses de Deezer Premium sem custo adicional.

Dessa forma, a operadora pretende reunir conectividade, tecnologia e entretenimento em uma mesma experiência.

“Ao combinar produtos JBL, planos TIM Black e ingressos para o Rock in Rio, conseguimos reunir tecnologia, conectividade e entretenimento em uma mesma experiência”, afirmou Thompson Gomes, CMO da TIM.

TIM Mais também terá benefícios

Enquanto isso, clientes de planos controle e pós-pagos cadastrados no TIM Mais continuam com oportunidades exclusivas relacionadas ao festival.

O programa considera o tempo de relacionamento e o nível de engajamento com a operadora. Assim, clientes dos níveis mais altos podem resgatar pares de ingressos e acessos ao espaço exclusivo da TIM no evento, conforme a disponibilidade.

Além disso, o programa realizou outras ações durante a campanha. Pelo aplicativo Meu TIM, os clientes puderam resgatar números da sorte para concorrer a ingressos e, em ações específicas, a pacotes com passagem e hospedagem.

Por fim, a TIM lançou uma campanha publicitária para divulgar a promoção. A ação usa a ideia de uma “última chamada” em aeroporto para destacar a possibilidade de conseguir ingressos sem sorteio, inclusive para datas já esgotadas.

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