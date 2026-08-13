A estratégia comercial da Hapvida ganhou um novo direcionamento em 2026, com foco em crescimento sustentável, maior qualidade da carteira e adequação dos produtos às diferentes necessidades dos consumidores.
Durante a apresentação dos resultados do segundo trimestre, realizada nesta quinta-feira (13), a companhia destacou a retomada das adições líquidas de beneficiários em mercados estratégicos. Na região metropolitana de São Paulo, o saldo permanece positivo há cinco meses, enquanto no Rio de Janeiro a tendência se mantém há dois meses.
O movimento ocorre em paralelo a uma revisão da arquitetura comercial da empresa, que envolve produtos, canais de venda, preços, rede credenciada e relacionamento com corretores.
A proposta é encontrar um equilíbrio entre expansão da carteira e sustentabilidade econômica dos contratos, permitindo que a companhia cresça sem abrir mão da qualidade operacional.
A Hapvida encerrou junho com 8,67 milhões de beneficiários. Embora tenha registrado redução de 16 mil vidas no trimestre, o desempenho representa uma evolução em relação aos períodos anteriores.
Modelo será ampliado para outras regiões
A estratégia que vem sendo implementada na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro deverá ser expandida para outras áreas consideradas relevantes para a companhia.
Entre os mercados previstos estão o interior de São Paulo, Minas Gerais, a região Sul e outras grandes praças nacionais. A empresa também pretende avançar no segmento corporativo, ampliando as possibilidades de crescimento da carteira.
O movimento faz parte de uma estratégia comercial que busca adaptar produtos e canais às características de cada mercado.
“Estamos trabalhando incansavelmente no nosso Plano de Transformação para ajustar nossa rota”, afirmou o CEO Luccas Adib durante a apresentação dos resultados.
NotreDame Saúde retorna ao segmento premium
Outro destaque da estratégia comercial é a retomada da marca NotreDame Saúde como opção premium de planos de saúde.
Inicialmente disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, a marca foi reposicionada para atender consumidores que buscam uma experiência diferenciada e uma rede de atendimento de referência.
O portfólio inclui acesso a hospitais como Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCor, Nove de Julho e Mater Dei, além de laboratórios como Fleury e Dasa.
A iniciativa permite à companhia ampliar sua presença em diferentes faixas de mercado e trabalhar com produtos de maior valor agregado.
Rentabilidade passa a ser critério central
A estratégia comercial também está associada a uma avaliação mais criteriosa dos contratos existentes.
A Hapvida revisou aproximadamente 947 mil beneficiários, equivalentes a cerca de 11% da carteira, considerando critérios relacionados à rentabilidade e à inadimplência.
Contratos com margens negativas poderão passar por renegociação ou, quando necessário, ser encerrados, sempre respeitando as regras contratuais e a legislação.
O objetivo é fortalecer a sustentabilidade da carteira e direcionar esforços para relações comerciais capazes de gerar valor no longo prazo.
Uma nova etapa
A estratégia apresentada pela companhia combina crescimento, eficiência e maior disciplina comercial.
Para o CFO Lucas Garrido, as mudanças estão sendo implementadas gradualmente e deverão amadurecer ao longo dos próximos trimestres.
“O foco desta nova fase é claro: decisões coordenadas que melhorem nossa rentabilidade, gerem caixa e acelerem a desalavancagem”, afirmou.
A Hapvida trabalha, dessa forma, para construir uma operação comercial mais equilibrada, capaz de ampliar a presença nacional e, ao mesmo tempo, garantir maior sustentabilidade aos contratos e melhor experiência aos beneficiários.
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