Amazonas

Companhia registra retomada nas adições de beneficiários em importantes mercados e prepara expansão do modelo para outras regiões.

A estratégia comercial da Hapvida ganhou um novo direcionamento em 2026, com foco em crescimento sustentável, maior qualidade da carteira e adequação dos produtos às diferentes necessidades dos consumidores.

Durante a apresentação dos resultados do segundo trimestre, realizada nesta quinta-feira (13), a companhia destacou a retomada das adições líquidas de beneficiários em mercados estratégicos. Na região metropolitana de São Paulo, o saldo permanece positivo há cinco meses, enquanto no Rio de Janeiro a tendência se mantém há dois meses.

O movimento ocorre em paralelo a uma revisão da arquitetura comercial da empresa, que envolve produtos, canais de venda, preços, rede credenciada e relacionamento com corretores.

A proposta é encontrar um equilíbrio entre expansão da carteira e sustentabilidade econômica dos contratos, permitindo que a companhia cresça sem abrir mão da qualidade operacional.

A Hapvida encerrou junho com 8,67 milhões de beneficiários. Embora tenha registrado redução de 16 mil vidas no trimestre, o desempenho representa uma evolução em relação aos períodos anteriores.

Modelo será ampliado para outras regiões

A estratégia que vem sendo implementada na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro deverá ser expandida para outras áreas consideradas relevantes para a companhia.

Entre os mercados previstos estão o interior de São Paulo, Minas Gerais, a região Sul e outras grandes praças nacionais. A empresa também pretende avançar no segmento corporativo, ampliando as possibilidades de crescimento da carteira.

O movimento faz parte de uma estratégia comercial que busca adaptar produtos e canais às características de cada mercado.

“Estamos trabalhando incansavelmente no nosso Plano de Transformação para ajustar nossa rota”, afirmou o CEO Luccas Adib durante a apresentação dos resultados.

NotreDame Saúde retorna ao segmento premium

Outro destaque da estratégia comercial é a retomada da marca NotreDame Saúde como opção premium de planos de saúde.

Inicialmente disponível em São Paulo e no Rio de Janeiro, a marca foi reposicionada para atender consumidores que buscam uma experiência diferenciada e uma rede de atendimento de referência.

O portfólio inclui acesso a hospitais como Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCor, Nove de Julho e Mater Dei, além de laboratórios como Fleury e Dasa.

A iniciativa permite à companhia ampliar sua presença em diferentes faixas de mercado e trabalhar com produtos de maior valor agregado.

Rentabilidade passa a ser critério central

A estratégia comercial também está associada a uma avaliação mais criteriosa dos contratos existentes.

A Hapvida revisou aproximadamente 947 mil beneficiários, equivalentes a cerca de 11% da carteira, considerando critérios relacionados à rentabilidade e à inadimplência.

Contratos com margens negativas poderão passar por renegociação ou, quando necessário, ser encerrados, sempre respeitando as regras contratuais e a legislação.

O objetivo é fortalecer a sustentabilidade da carteira e direcionar esforços para relações comerciais capazes de gerar valor no longo prazo.

Uma nova etapa

A estratégia apresentada pela companhia combina crescimento, eficiência e maior disciplina comercial.

Para o CFO Lucas Garrido, as mudanças estão sendo implementadas gradualmente e deverão amadurecer ao longo dos próximos trimestres.

“O foco desta nova fase é claro: decisões coordenadas que melhorem nossa rentabilidade, gerem caixa e acelerem a desalavancagem”, afirmou.

A Hapvida trabalha, dessa forma, para construir uma operação comercial mais equilibrada, capaz de ampliar a presença nacional e, ao mesmo tempo, garantir maior sustentabilidade aos contratos e melhor experiência aos beneficiários.

LEIA MAIS:

Hapvida é finalista do Compliance Summit & Awards 2026