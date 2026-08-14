Amazonas

Um problema em um equipamento de ar-condicionado provocou a evacuação de formandos, familiares e convidados durante uma cerimônia de colação de grau da Universidade Nilton Lins, em Manaus, nesta quinta-feira (13). A ocorrência chegou a ser divulgada nas redes sociais como um possível princípio de incêndio.

Um formando que estava no local afirmou, em comentário publicado no Instagram, que não houve incêndio e que todos estavam bem. Segundo ele, apenas a turma de Psicologia não havia concluído a colação no momento da ocorrência. As demais turmas conseguiram finalizar a cerimônia.

Em nota, a Universidade Nilton Lins informou que o incidente ocorreu em um equipamento de climatização do Auditório Nina Lins. Assim que a situação foi identificada, as equipes de segurança e manutenção orientaram a saída ordenada do público, seguindo os protocolos de segurança da instituição.

A universidade não classificou o caso como incêndio e informou que iniciou uma apuração técnica para identificar as causas do incidente e adotar as medidas corretivas necessárias.

Ainda segundo a instituição, a cerimônia de formatura seguiu normalmente após o ocorrido.