Paternidade

A chegada de uma criança transforma a rotina e também desafia o homem a construir uma nova identidade e uma relação de vínculo.

Quando um filho chega, muda o ritmo da casa. Mudam os horários, o sono, as prioridades, as preocupações e até a forma de olhar para o futuro. A atenção naturalmente se volta para o bebê e para tudo o que ele precisa. Mas, no meio dessa transformação, existe alguém que também começa a descobrir um novo lugar: o pai.

A chegada de um filho inaugura também um processo de aprendizagem para o pai. Além dos cuidados cotidianos, a paternidade mobiliza identidade, expectativas, medos e a própria história daquele homem. Muitos passam a pensar sobre o pai que desejam ser, sobre aquilo que receberam em sua própria criação e sobre os valores que gostariam de transmitir aos filhos.

A ciência tem olhado com mais atenção para esse período. Uma revisão de Watkins e colaboradores (2024), publicada no BMJ Open, mostrou que a transição para a paternidade pode envolver inseguranças, necessidade de adaptação e demandas emocionais que nem sempre são percebidas ou verbalizadas. Tornar-se pai, portanto, não significa apenas assumir novas responsabilidades, mas construir, pouco a pouco, uma nova dimensão da própria identidade.

Isso não transforma a paternidade em um problema. Grandes mudanças de vida naturalmente exigem ajustes. Com a chegada de um filho, podem surgir dúvidas sobre como cuidar, proteger, conciliar trabalho e família, estar presente e responder às novas responsabilidades. Para alguns homens, esse período também desperta sentimentos que antes apareciam pouco ou eram difíceis de nomear.

Cuidar dessa dimensão emocional importa. Uma revisão sistemática com meta-análise de 48 coortes encontrou associação entre depressão, ansiedade e estresse paternos no período perinatal e diferentes aspectos do desenvolvimento dos filhos (LE BAS et al., 2025). O dado não deve ser lido como culpa, mas como um convite para reconhecer que o bem-estar do pai também integra o ambiente emocional da família.

Há ainda um aspecto curioso. Pesquisas recentes começam a investigar mudanças cerebrais associadas à experiência da paternidade. Um estudo longitudinal publicado em 2026 observou alterações em redes relacionadas ao processamento cognitivo e emocional nos primeiros meses após o nascimento do filho (DANESHNIA et al., 2026). É uma área ainda em desenvolvimento, mas ajuda a mostrar que a adaptação à paternidade pode envolver mudanças profundas na forma de sentir, pensar e se relacionar.

Talvez seja por isso que tantos homens descrevam a chegada dos filhos como um marco. A paternidade pode trazer alegria, responsabilidade, ternura, orgulho, insegurança e descobertas. Esses sentimentos não se anulam; fazem parte de uma experiência humana complexa e singular.

Ser pai também se aprende na convivência. No jeito de conhecer aquele filho, acompanhar suas mudanças, oferecer segurança, estabelecer limites, brincar, acolher e reconhecer quando é preciso pedir ajuda. Não existe uma única forma de exercer a paternidade, mas existe algo que atravessa muitas delas: a construção de um vínculo.

Quando nasce uma criança, nasce também uma relação que vai sendo construída todos os dias. E, ao longo desse caminho, não são apenas os filhos que crescem. Muitos homens também amadurecem, ressignificam suas histórias e descobrem novas formas de estar no mundo a partir da experiência de ser pai.

Ana Claudia Pinto Oliveira é neuropsicóloga, diretora clínica do Instituto Desenvolver, com mestrado em Educação pela Universidade dos Pueblos de Europa; e pesquisadora do Laboratório de Avaliação Psicológica da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

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