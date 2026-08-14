HISTÓRIA DE AMOR

Cerimônia aconteceu durante a internação de José Maria, que está em cuidados paliativos, e reuniu familiares e profissionais de saúde.

Após 17 anos juntos, José Maria Rodrigues de Pinho, de 54 anos, e Luciana de Souza Ferreira, de 53, oficializaram o casamento em um hospital de Manaus. A cerimônia ocorreu na quarta-feira (12), no Hospital Nilton Lins, da Hapvida, durante a internação de José, que está em tratamento contra um câncer de pâncreas.

O casamento no hospital reuniu profissionais de saúde que acompanham o tratamento de José e foi marcado por emoção. Além disso, a equipe preparou um espaço reservado para a celebração, com decoração, bolo e doces.

Casamento no hospital após 17 anos juntos

José e Luciana estão juntos desde 2009 e são pais de Alice, de 10 anos. Ao longo dos anos, o casal construiu uma relação baseada em companheirismo e apoio mútuo. Por isso, decidiu oficializar a união durante o período de internação.

A decisão ocorreu depois que José recebeu o diagnóstico de câncer de pâncreas. Segundo Luciana, ele começou a apresentar sintomas no fim do ano passado. Depois de exames e consultas médicas, os profissionais confirmaram a doença em abril deste ano.

Desde então, a família passou a enfrentar uma rotina de tratamentos, internações e acompanhamento médico. Nesse período, Luciana permaneceu ao lado do companheiro.

“A gente se conheceu em 2009 e, desde então, seguimos juntos. Temos nossa filha e uma história construída ao longo desses anos. Decidimos nos casar, porque a gente se ama muito”, afirmou Luciana.

Tratamento e apoio da companheira

Para José, o apoio de Luciana foi fundamental durante o tratamento. O paciente afirmou que está feliz por viver o momento e espera continuar ao lado da companheira e da filha.

“Estou muito feliz por viver esse momento. Ela sempre foi minha companheira, esteve ao meu lado e me ajudou em todos os momentos. Quero continuar vivendo bastante para dar tudo o que elas precisam. Tenho fé em Deus que ainda vamos conquistar muitas coisas juntos”, disse.

Além do casamento, José também agradeceu aos profissionais que cuidam dele durante a internação. Ele destacou o atendimento recebido desde a passagem pela UTI e citou especialmente a médica clínica Renata Prestes.

Hospital prepara cerimônia

Para tornar o casamento em hospital de Manaus possível, a equipe do Hospital Nilton Lins organizou um espaço reservado dentro da unidade. No local, o casal assinou a documentação que oficializou a união.

De acordo com a médica clínica Thayane Aguiar, da Hapvida, José está em cuidados paliativos e recebe assistência multiprofissional voltada ao controle dos sintomas, ao conforto e à qualidade de vida.

“Os cuidados paliativos têm como objetivo oferecer conforto, acolhimento e suporte ao paciente e à família”, explicou a médica.

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