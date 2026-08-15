Atalaia do Norte

Mulher relatou ter sido agredida com socos, puxões de cabelo e enforcamento durante discussão em Atalaia do Norte.

Atalaia do Norte (AM) – Um médico veterinário, de 41 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (14) suspeito de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. A prisão foi realizada por policiais da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Segundo a polícia, o homem foi localizado na residência onde vivia com a companheira, de 48 anos, no centro do município. A vítima procurou a delegacia para denunciar as agressões.

Mulher relata agressões e ameaças

Conforme o relato registrado pela polícia, a mulher afirmou ter sido agredida com socos na cabeça, puxões de cabelo e enforcamento.

Ainda segundo a denúncia, o suspeito teria feito ameaças de morte para intimidá-la e impedir que ela procurasse ajuda das autoridades.

Durante a abordagem e os primeiros levantamentos, o homem teria admitido aos policiais o uso de substâncias entorpecentes.

De acordo com o depoimento, as agressões teriam ocorrido durante uma discussão envolvendo uma motocicleta.

Homem fica à disposição da Justiça

O suspeito foi levado para a 50ª DIP, onde os procedimentos legais foram realizados. Ele permaneceu custodiado à disposição do Poder Judiciário.

O homem deverá passar por audiência de custódia, que definirá as próximas medidas relacionadas ao caso.

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