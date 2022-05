Bolsonaro discute conectividade e proteção da Amazônia com Elon Musk

Brasília/DF – O Governo Federal, por meio do Ministério das Comunicações (MCom), promoveu, nesta sexta-feira (20/5), encontro com representantes do setor público e privado para debater a ampliação da conectividade da Amazônia e ações para reforçar a preservação da floresta.

O evento, realizado no município de Porto Feliz, em São Paulo, contou com a presença do empresário americano Elon Musk, fundador das empresas de desenvolvimento de satélites, Starlink, e de fabricante de sistemas aeroespaciais, SpaceX.

Por meio de suas redes sociais, Musk anunciou que irá conectar 19 mil escolas não conectadas em áreas rurais de todo o Brasil e apoiar o governo brasileiro a monitorar a floresta amazônica com uso de tecnologia avançada para mitigar o desmatamento e incêndios ilegais.

Ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, explicou que a parceria entre as iniciativas pública e privada para levar internet às escolas vai contribuir com a meta do MCom de conectar 100% das unidades públicas de ensino da região Norte até o fim de 2022, além de levar acesso à internet para unidades de saúde, comunidades indígenas e locais remotos.

De acordo com o presidente Bolsonaro, a passagem do empresário americano pelo Brasil irá contribuir com a impressões internacionais a respeito das ações de preservação da Amazônia desenvolvidas pelo governo federal. “Nós vamos mostrar que a Amazônia é preservada. Lógico que existem os nichos de exploração de queimada e desmatamento irregular. Mas isso, a chegada dos satélites irá nos ajudar a preservar. Agora, precisamos também desenvolver aquela região, que é riquíssima em biodiversidade e em riquezas minerais”, afirmou.

Para o ministro Fábio Faria, a aproximação entre o governo e a iniciativa privada soma esforços na empreitada de garantir o acesso à internet para toda a sociedade brasileira, em especial na região Norte. “Elon Musk está aqui para realizar algo concreto sobre a Amazônia. Estamos muito contentes por estar aqui. Musk é um visionário”, declarou.

Faria destacou ainda que os detalhes técnicos e investimentos serão discutidos em um novo momento, entre os representantes públicos e privados envolvidos.

Também participaram do evento os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira; da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira; das Relações Exteriores, Carlos França; e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, general Luiz Eduardo Ramos; além do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri, e de CEOs e altos executivos das empresas de telecomunicações no Brasil.

