Quarteto é procurado por aplicar golpes em idosos dentro de agência bancária em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de quatro criminosos, até o momento não identificados, pela prática de golpes contra idosos em uma agência bancária localizada na zona sul de Manaus.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da unidade policial, os criminosos se passam por funcionários da agência para aplicarem os golpes.

“Eles abordam os idosos e oferecem supostos serviços e acabam praticando o estelionato. Isso é bastante recorrente no fim do mês, quando as vítimas vão às agências para receber seus salários e benefícios previdenciários”, contou a delegada.

Ainda conforme a autoridade policial, em alguns casos, eles oferecem carona a essas pessoas e as ludibriam para ficar com seus cartões. “Solicitamos a colaboração da população, caso reconheça esses indivíduos ou saiba o paradeiro deles, para que possamos capturá-los. A identidade do informante será preservada”, afirmou Elizabeth.

Disque-denúncia

Quem tiver informações acerca da localização desse quarteto, deve entrar em contato pelo número (92) 3214 -3654, disque-denúncia do 2º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

