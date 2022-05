Amazonense Yves Maria brilha no The Voice Kids e entra para o time de Maiara e Maraisa

Natural de Itacoatiara, no interior do Amazonas, Yves cantou a canção “Eu Só Queria Te Amar (Corre)”, de Laís Yasmin

Manaus (AM) – A amazonense Yves Maria, de 13 anos, deu um show no quarto dia de Audições às Cegas do “The Voice Kids”, que foi ao ar neste domingo (22), na TV Globo.

Natural de Itacoatiara, no interior do Amazonas, Yves cantou a canção “Eu Só Queria Te Amar (Corre)”, de Laís Yasmin, conquistou as irmãs sertanejas, que viraram as cadeiras.

Yves disse que começou a cantar aos 5 anos, inspirada por Lady Gaga. Ela subiu no palco do The Voice, após se inscrever seis vezes para participar no programa.

“Meu sonho é mostrar a minha voz para o mundo, cantar em outros lugares, outras cidades, países”, disse.

A amazonense foi elogiada pelos outros técnicos. “Você tem uma voz muito madura. Você canta muito bem”, declarou Michel Teló.

Leia mais:

The Voice Kids estreia com Maiara & Maraisa como juradas

Ex-The Voice Kids, Davi Lucas, se apresenta no Teatro Amazonas

Ex-The Voice Kids, Izabelle Ribeiro embarca para turnê de eventos em SP