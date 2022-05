Wilson Lima anuncia investimentos em infraestrutura em Maués

Manaus (AM) – Nesta segunda-feira (23), o governador do Amazonas, Wilson Lima, faz uma série de anúncios e acompanha ações do Estado no município de Maués, a 276 quilômetros de Manaus. Entre os anúncios estão novos investimentos na infraestrutura do município, que receberá ainda ações de cidadania, de saúde e de apoio à produção rural, com o programa Governo Presente.

Município pioneiro nas obras do Programa de Saneamento Integrado (Prosai), Maués segue recebendo investimentos de infraestrutura na área de saneamento, para ampliar a capacidade de armazenamento e fornecimento de água.

Durante a visita, Wilson Lima vai inaugurar mais uma unidade do programa Prato Cheio, na modalidade cozinha popular, para garantir segurança alimentar.

Também nesta segunda-feira, o governador irá acompanhar ações de diversas secretarias e órgãos estaduais com o Governo Presente, que ofertará, entre outros serviços, emissão de Registro Geral (RG) e Registro Civil de Nascimento (RCN).

Na saúde, o município de Maués receberá reforço de equipamentos para ofertar melhor atendimento à população no Hospital Raimunda Francisca Dinelli da Silva.

Por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), médicos especialistas levarão um mutirão de atendimentos a pacientes na fila de espera do Sisreg, por intermédio do programa Chamas da Saúde. Serão ofertados atendimentos de odontologia, neurologia, cardiologia, ortopedia, pediatria, ginecologia e clínica geral.

Para o setor primário, o Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), assinará o Termo de Doação Onerosa da Fábrica de Gelo com a Colônia de Pescadores Z-16. Além disso, a Colônia também será beneficiada com a doação de um kit feira.

Em conjunto com a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) vai formalizar a assinatura de termo de convênio visando prover recursos financeiros para incentivar, fomentar e custear as atividades para o desenvolvimento do setor primário.

*Com informações da assessoria

