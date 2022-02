Resultado final do concurso público da Manaus Previdência é divulgado

A lista contém as classificações e pontuações de 725 candidatos que fizeram as provas.

Manaus (AM) – A lista com o resultado final do concurso público da Manaus Previdência para os cargos de Analista Previdenciário e Técnico Previdenciário foi publicada na página 34 do Diário Oficial do Município (DOM), na noite desta quinta-feira (10).

O resultado também pode ser consultado no site da Fundação Carlos Chagas (FCC) https://www.concursosfcc.com.br/concursos/mprev119/index.html .

As decisões dos recursos quanto ao resultado das provas objetivas serão levadas ao conhecimento de todos os candidatos por meio do site da Fundação Carlos Chagas e ficarão disponíveis pelo prazo de sete dias.

A lista contém as classificações e pontuações de 725 candidatos que fizeram as provas. Os cargos mais concorridos foram de Técnico Administrativo e Analista Administrativo.

A data de convocação dos aprovados será comunicada posteriormente pelo DOM.

Candidatos PcD

Na lista de aprovados, consta os candidatos aprovados às vagas destinadas para pessoas com deficiência (PcD), para os cargos de Técnico Previdenciário (5), Analista Previdenciário especialidade administrativa (qualquer formação) (3) e Analista Previdenciário especializado em Administração (1).

Eles serão convocados em edital próprio para comparecerem à avaliação médica, que será efetuada de acordo com o capítulo 5 do edital.

Prova discursiva para procurador

Na mesma edição do DOM, consta a lista de candidatos classificados para a segunda fase ao cargo de Procurador Autárquico, após resultado dos recursos interpostos.

Estão aptos a fazer a prova discursiva 17 candidatos.

A prova será realizada no dia 20/2, na Fametro, na avenida Castelo Branco, nº 429, bairro Cachoeirinha, zona Sul, e terá duração máxima de quatro horas.

De acordo com a assessoria, a prova discursiva terá caráter classificatório e eliminatório, será avaliada na escala de 0 a 100 e constará de quatro questões discursivas valendo 40 pontos, sendo 10 pontos para cada questão, relacionadas às seguintes disciplinas:

Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Previdenciário e Legislação Municipal; um parecer ou peça prática valendo 60 pontos, relacionado às disciplinas especificadas no conteúdo programático constante no edital.

O concurso da Manaus Previdência, a cargo da Fundação Carlos Chagas, oferece dez vagas, além de cadastro reserva para cargos de Técnico Previdenciário (nível médio), Analista Previdenciário (nível superior em várias áreas) e Procurador Autárquico (bacharel em Direito).

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiros acontece neste sábado (12)

Marinha lança edital para concurso com 686 vagas

Marinha lança edital para concurso com 686 vagas