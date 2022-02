Marinha lança edital para concurso com 686 vagas

Manaus (AM) – A Marinha divulgou nesta quinta-feira (11), o edital do Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM). Serão 686 vagas para nível médio.

Para participar, o candidato pode ser de ambos os sexos; ser brasileiro nato ou naturalizado; ter 18 anos completos e menos de 22 no dia 30 de junho de 2023 entre outros requisitos.

Os rendimentos de um Marinheiro são de R$2.294, sendo R$ 1.765 de soldado militar, R$ 229,45 de adicional militar, R$ 211,80 de adicional habilitação e R$ 88,25 de adicional de compensação por disponibilidade militar.

As inscrições serão aceitas entre os dias 28 de março e 10 de abril no site da Marinha. A taxa é de R$40 e deve ser paga até o dia 14 de abril de 2022, no horário bancário dos diversos estados do Brasil.

O certame será por meio de uma Prova Objetiva com 50 questões distribuídas por: Ciências; Física e Química (15); Língua Portuguesa (15); Matemática (15) e Inglês (5).

Os aprovados da Marinha serão convocados para os Eventos Complementares, que seriam: Verificação de Dados Biográficos (VDB); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Avaliação Psicológica (AP); Verificação de Documentos (VD) e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

