The Stone Ramos volta aos palcos manauaras com o melhor do brega

Manaus (AM) – Conhecida popularmente por presentear os amazonenses com um repertório recheado com o melhor da música brega, o grupo musical The Stone Ramos volta aos palcos após um hiato de dois anos com a gravação do DVD “Cabaret da Stone”, que ocorre no próximo dia 4 de junho, no Armazém XV, localizado no Centro de Manaus.

O vocalista da banda e um dos organizadores do evento, Frederico Ramos, destacou que o novo projeto representa um passo adiante na carreira da banda, que retorna com novos figurinos, novas canções e nova formação. Ressaltou ainda que o público pode esperar um show nostálgico com os clássicos do Brega de Reginaldo Rossi, Calypso, Carlos Alexandre, além de autorais.

“Todos sentimos muito esse afastamento. Não somente os fãs com nossa música, quanto da proximidade que tínhamos com essa comunidade incrível que ama brega. O Cabaret da Stone serve para nos fazer reencontrar com esse fã que ama brega, mas também para apresentar a evolução da banda em direção a um espetáculo grandioso, com mais de 10 músicos no palco, cenário, dançarinos, figurinos majestosos e show de luzes. É um show em que a Stone entrega mais do que a música, mas sim uma experiência completa”, ressaltou.

A volta oficial da banda também dará origem a um novo DVD, que vai registrar a performance da Stone às margens do Rio Negro, no Armazém XV, que pela primeira vez receberá um show público.

Localizado dentro do Complexo Portuário, Centro de Manaus, o local revitalizado é representativo do patrimônio histórico da região e conta com um deck com um dos mais belos pôr do sol da cidade.

O Cabaret da Stone é assinado pelo premiado diretor, Matheus Sabá, responsável por espetáculos como A Caixa Mágica do Natal, Urinal e a ópera Menino Maluquinho.

“Ainda que seja um desafio, trabalhar com a Stone Ramos é sempre estimulante e muito divertido. A banda já nasceu com um conceito artístico e uma visualidade muito característica e marcada, o que torna fácil a tarefa de criar momentos para o show. Além disso, tanto as músicas autorais da banda, como as versões do seu repertório, são muito dramáticas, românticas e fortes, o que nos impulsiona a projetar momentos muito marcantes com a dança, com a luz e com o cenário”, revelou o diretor.

O line-up do show conta ainda com As Marcianas, DJ Layla Abreu, Nunes Filho, Márcia Novo e Evely Félix. O cenário será totalmente voltado para a temática do Cabaret. Os ingressos já estão à venda no site da Sympla e nos pontos físicos Sementeira Casa Viva, no bairro Adrianópolis, e Mercearia do Chocolate, Largo de São Sebastião.

A pista individual custa R$ 40 e a mesa com 4 lugares custa R$ 200. Mais informações podem ser obtidas pelas redes sociais @thestoneramosoficial ou pelo telefone (92) 9.8105-9493.

Sobre a banda

Inspirados em artistas como Reginaldo Rossi, Evaldo Freire, Roberto Villar e Nunes Filho, The Stone Ramos é reconhecida nacionalmente pelo estilo musical e performance especial do gênero Brega.

A banda já realizou turnê pelo Sudeste do Brasil e abriu shows de artistas como Roupa Nova, Capital Inicial, Jota Quest, Titãs, Raimundos, Biquini Cavadão, entre outros.

*Com informações da assessoria

