Veja a programação oficial do duelo de Garantido e Caprichoso na Arena da Amazônia

Manaus (AM) – Está tudo pronto para o duelo inédito de Caprichoso e Garantido na Arena da Amazônia. O Arena Planeta Boi levará toda a magia do Festival de Parintins ao público que for à Arena da Amazônia neste sábado (28).

Como em Parintins, cada bumbá fará uma apresentação oficial para seus torcedores com a participação dos itens oficiais. Após um sorteio, foi definido que o Caprichoso será o primeiro bumbá a se apresentar.

Mas não para por aí… O line-up está tão incrível que reúne artistas do eletrônico, música urbana e erudito.

Confira a programação:

19h: Marcia Novo Eletroboi;

20h: Amazonas Jazz Band, com as participações de Márcia Siqueira e Mara Lima,

20h55: Gandhicats;

21h: Boi Caprichoso;

22h30: DJ Ítalo;

23h: Boi Garantido;

1h30: DJ Ítalo;

2h: Canto da Mata e convidados.

Sinta Parintins

A venda de ingressos para o Arena Planeta Boi está sendo realizada pela internet (https://baladapp.com.br/a/arena-planeta-boi-manaus-am-28-de-maio-de-2022/2594); nas centrais Oba Ingressos, localizadas nos shoppings Millenium e Manauara; e na sede da Amazon Best, localizada na rua Nova Prata, nº 225, Vieiralves.

Confira os valores:

Pista Dabacuri – R$ 35

Cadeira VIP Amo do Boi – R$ 105

Área VIP Porta Estandarte – R$ 125

Área VIP Cunhã Poranga – R$ 185

Camarote Amazon Best – R$ 505

Outras informações podem ser obtidas por meio da call center da Amazon Best, nos números (92) 98269-0256, 99376-8133 e 99177-4825.

Brindes digitais

Não bastasse levar todas as sensações que permeiam o Festival Folclórico de Parintins, o Arena Planeta Boi ainda apresentará ao público uma novidade que já é sucesso em todo o mundo: o NFT (sigla em inglês para token não fungível).

A ação inédita será promovida pela Amazon Best que, como uma forma de eternizar os momentos vividos na Arena da Amazônia, brindará os torcedores dos bumbás com uma recordação digital do evento.

‘Uma noite em Parintins’ terá uma série colecionável de cinco NFT’s para quem adquirir os ingressos do Arena Planeta Boi.

*Com informações da assessoria

