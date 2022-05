Idam estreita laços com organizações de produtores de Careiro da Várzea (AM)

Careiro da Várzea (AM) – O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, na semana passada, visitas técnicas às Associação de Produtores Orgânicos Renascer do Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus) e Associação de Produtores Orgânicos Maná.

Conforme a engenheira agrônoma Erika dos Santos Silva, da Gerência de Apoio à Organização de Produtores, as visitas técnicas consistiram em avaliações e orientações com relação à construção de viveiros de mudas, identificação de irregularidades na documentação das associações e discutir sobre a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF).

“Com a Associação de Produtores Orgânicos Renascer nós inicialmente fizemos uma visita ao viveiro da associação, no Ramal do Cobra, Km 6,7, para verificação da qualidade, variedade e condução das mudas. Já na Associação de Produtores Orgânicos Maná reuniram-se 16 sócios, incluindo presidente e vice-presidente da associação, em sua sede, no ramal do Jatuarana, Km 01, para oferecer orientações gerais sobre construção de um viveiro e consultoria documental”, relatou Erika.

Para o presidente da Associação de Produtores Orgânicos Maná, Daniel Correia de Moraes, a visita propiciou um importante intercâmbio de informações entre o Idam e a associação.

“Temos aprendido cada vez mais e vamos colocar nossos conhecimentos em prática para que nossa produção possa alavancar cada vez mais e trazer mais desenvolvimento para a nossa associação. É muito importante este vínculo entre nós e o Idam”, concluiu.

