Em podcast, Luciana Gimenez revela ter sofrido assédio aos 12 anos

Apresentadora conta que episódio mudou a sua forma de se relacionar com os homens

A apresentadora Luciana Gimenez contou ter sido vítima de assédio aos 12 anos. A revelação foi feita durante entrevista ao podcast do comediante Rodrigo Vilela, “Inteligência Limitada”. Segundo Luciana, vários homens a assediaram quando ela estava a caminho de uma academia de ginástica.

“Eu me lembro que estava indo para a academia com 12 anos e um grupo de homens começou a assoviar, e me chamavam de tesão. Lembro que cheguei em casa e perguntei para minha mãe [a atriz Vera Gimenez] o que era aquilo, porque eu tinha escutado na ida e na volta”, disse a apresentadora.

Luciana contou que o episódio mudou a forma como ela se relaciona com os homens. “A partir daquele dia, comecei a me defender muito dos homens. Tinha que me defender desde muito cedo. Não é nem uma reclamação, é uma constatação”, disse.

