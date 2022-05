Policlínica Codajás chega a mais de 6 mil atendimentos no mês em Manaus

Número das consultas e procedimentos foi dobrado com a reforma do CER III

Manaus (AM) – A quantidade de serviços realizados no Centro Especializado em Reabilitação (CER III) dobrou em apenas um mês de inauguração. Antes da reforma, o CER III realizava, em média, três mil atendimentos por mês. Com a disposição das novas instalações, o número de pacientes atendidos saltou para mais de 6,1 mil consultas e procedimentos.

O centro fica localizado nas instalações da Policlínica Codajás, unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

A diretora da Policlínica Codajás, Leonide Brandão, explica que o aumento de atendimentos é resultado de um trabalho integrado para a oferta de uma assistência mais humanizada.

“Nossa equipe se preparou bastante antes de iniciar este novo ciclo de consultas, exames e entregas e com isso o resultado é este, muitas vidas sendo melhoradas e mudadas através do atendimento de saúde pública, com apoio do Governo do Estado, Secretaria de Saúde e Ministério da Saúde”, disse a gestora.

A dona de casa Tarciana Cunha, mãe do pequeno Jhonatan Gabriel, de 9 anos, aprovou as mudanças positivas do novo setor de saúde. O filho dela realiza acompanhamento com fonoaudiólogo há três anos no CER III.

“Estou me sentindo mais acolhida e confortável quando preciso vir uma vez por semana aqui com meu filho. Estou muito feliz e sinto que a melhora do meu filho será cada vez maior nesse novo espaço reformado”, declarou.

Entre os serviços mais procurados no novo CER III, está a reabilitação física com fisioterapeutas, fonoaudiologia e o serviço de reabilitação auditiva com otorrinolaringologista e realização de audiometria.

O setor conta com espelhos que facilitam as terapias individuais e em grupo, bem como está adaptado para receber as pessoas com deficiência contando com piso tátil e espaço adequado para cadeirantes

Acesso

Para obter atendimento no CER III da Policlínica Codajás, existem duas formas. O paciente pode receber o atendimento na unidade por meio do Sistema de Regulação (Sisreg), sendo encaminhado após consulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Outra opção é por encaminhamentos diretos de consultas realizadas na própria unidade de saúde ou de outras unidades da rede pública estadual, onde o paciente é inserido no sistema de regulação interno.

No dia 26 de abril o CER III foi reinaugurado pelo governador Wilson Lima e pelo secretário de estado de saúde, Dr. Anoar Samad. O novo espaço conta com 28 salas, novos equipamentos, profissionais qualificados e treinados.

*Com informações da assessoria

