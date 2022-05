Bolsonaro cresce em pesquisa da XP/Ipespe

Brasília (DF) – Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (27) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder na corrida presidencial, com 45% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34%.

Em relação à última pesquisa do instituto, divulgada em 20 de maio , Lula oscilou um ponto para cima, passando de 44% para 45%. Bolsonaro também oscilou dois pontos para mais, dentro da margem de erro de 3,2%, passando de 32% para 34%.

Depois, aparecem os nomes do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%; e da senadora Simone Tebet (MDB), com 3%. O deputado federal André Janones (Avante) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) estão empatados, com 2%.

Doria, no entanto, anunciou a desistência da pré-candidatura na última segunda (23) devido à falta de apoio político do partido. Em discurso, o ex-governador afirmou que ia se retirar da disputa por acreditar que a cúpula da legenda escolheria outro nome com mais aderência interna.

Segundo a pesquisa, apesar de terem sido citados, Pablo Marçal (Pros), Felipe d’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Luciano Bivar (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram, já que as intenções não chegaram a 1%. Leonardo Péricles (UP) consta na lista de nomes, mas não foi citado por nenhum entrevistado.

Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 3%. Já os indecisos, representam 2% dos eleitores.

*Com informações do IG

