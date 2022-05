‘Malvadeza’: Vini Jr. faz o gol do título e Real Madrid vence a Liga dos Campeões

Em jogo marcado por grandes defesas de Courtois, o garoto ex-Flamengo fez o gol do título do Real

Com gol de Vini Jr., o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0, neste sábado (28), e conquistou a Liga dos Campeões pela 14ª vez. A partida aconteceu no Stade France, em Paris. Enquanto os Reds estavam em busca do 7º título, os Merengues queriam mais uma conquista para chegar às 14 taças e manter, de forma disparada, a hegemonia do torneio europeu.

Aos 21 anos, Vini Jr. entrou em um seleto grupo. Ele é o nono jogador brasileiro a marcar em uma final de ‘Champions’, o 11º, se considerados os naturalizados. O gol do ex-Flamengo na decisão entre Liverpool e Real Madrid é o primeiro de um atleta nascido no Brasil desde Casemiro, em 2017.

O gol

O Liverpool dominou boa parte do primeiro tempo no Stade de France. Com mais posse de bola e mais chances de marcar, os Reds quase não sofreram, exceto pelo último momento do primeiro tempo, quando as redes balançaram pela primeira vez. Alaba lançou Benzema na área, Alisson tentou sair nos pés do atacante.

A bola ficou nos pés de Valverde, que dividiu com os zagueiros do Liverpool e caiu em Benzema, que marcou o gol do Real. Após uma análise do VAR de quase cinco minutos, o gol foi anulado.

No segundo, veio o gol da glória. Aos 14 minutos, Valverde fez boa jogada pela direita e bateu cruzado. Vini Jr., sozinho na segunda trave, apenas escorou para as redes de Alisson e abriu o placar para o Real Madrid em Paris.

Os minutos finais de jogo foram de ataque contra defesa. O Liverpool foi com tudo em busca do gol de empate e o Real Madrid teve seus espaços para conseguir matar o jogo. Mas ao apito final, o placar de 1 a 0 foi mantido. Décimo quarto título de Liga dos Campeões para o Real Madrid, com Vinicius Junior e Courtois – que salvou em diversas oportunidades – como grandes heróis da conquista merengue.

*Com informações de GE e Lance!

