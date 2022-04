Real Madrid conquista La Liga e Marcelo é o jogador com mais títulos no time

Jogador do Real Madrid desde 2006, Marcelo entrou de vez para a história do clube merengue. Com a vitória da equipe sobre o Espanyol, neste sábado, por 4 a 0, e a conquista de La Liga com quatro rodadas de antecedência, o lateral se tornou o jogador com mais títulos na história do clube, com 24 taças.

O brasileiro, que já havia empatado com Paco Gento após a conquista da Supercopa da Espanha no início de 2022, agora lidera de forma isolada a lista de maiores vencedores da história merengue.



Veja a lista de títulos de Marcelo com a camisa do Real Madrid:

6x – Campeão do Campeonato Espanhola

5x – Campeão da Supercopa da Espanha

4x – Campeão da Uefa Champions League

​4x – Campeão do Mundial de Clubes da Fifa

​3x – Campeão da Supercopa da Uefa

2x – Campeão da Copa do Rei



Apesar de já ter 24 títulos conquistados, Marcelo pode encerrar a temporada 2021/22 com 25 troféus. O Real Madrid está na semifinal da Champions League e decide com o Manchester City na próxima quarta-feira a vaga na decisão.



O camisa 12 está em seus últimos dias de contrato com o Real Madrid. O brasileiro tem vínculo com os Merengues até o final de junho e deve deixar o clube.

