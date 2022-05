Após 27 anos, André Marques deixa a TV Globo: ‘Hora de colocar sonhos em prática’

André Marques anunciou na manhã desta segunda-feira (30) que não é mais contratado da TV Globo. O apresentador deixa a emissora após 27 de trabalhos em novelas e programas de entretenimento.

“Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje. Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o Vídeo Show”, iniciou em uma publicação no seu perfil do Instagram.

“Ainda tive o prazer de comandar o Video Game Verão , Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, programa que me despeço em julho, dia 2. Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA!”, continuou.

“(VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor… conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel!”, completou.

Apesar do clima de despedida, o apresentador adiantou que só dará seu adeus ao público no dia 2 de julho, no “É de Casa”.

Veja a publicação:

https://www.instagram.com/p/CeLvmPbua9S/?utm_source=ig_embed&ig_rid=abae7914-bd7e-4951-b97c-f4fe202989ad

*Com informações do iBahia

Leia mais:

Vídeo: Vitão deixa bailarina cair na Dança dos Famosos

Com relação complicada, Dr. Rey diz que não faz sexo com esposa há 8 anos: ‘Por isso sou bravinho’

Solange Gomes revela sexo a três com Márcio Garcia e o irmão: ‘Fiquei constrangida’