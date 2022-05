Estudantes desenvolvem projeto de empreendedorismo em escola de Manaus

Manaus (AM) – Com o objetivo de formar jovens visionários e criativos, o Centro Educacional Século, localizado na Avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, busca desenvolver uma educação empreendedora, com preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Com base em estratégias da área do empreendedorismo, alunos do 1º ano do Ensino Médio, em parceria com o corpo docente da instituição desenvolveram o projeto “Snacksec – Peça e Receba“. O sistema facilita pedidos e diminui as filas na lanchonete, durante o intervalo das aulas.

O site, desenvolvido pelos estudantes, permite que eles façam o pedido do lanche 10 minutos antes do intervalo. Quanto os alimentos ficam prontos no refeitório, o site mostra o status para a retirada do pedido.

De acordo com a instituição de ensino, o projeto foi criado pelos alunos em consequência da unificação de algumas turmas, o que resultou na lotação do refeitório durante o intervalo.

Segundo a estudante Hamada Veras, a ideia de criar a ferramenta surgiu durante a Feira de Empreendedorismo, promovida pela matéria de “Empreendedorismo e Economia”, ministrada para os alunos do ensino médio.

A jovem ressaltou que a iniciativa é resultado do modelo de educação da instituição que procura incentivar os jovens a buscarem alternativas para os problemas cotidianos, como no caso exemplificado.

Foto: Marcos Holanda/Em Tempo

“A ideia surgiu no nosso primeiro modo avaliativo, que foi a Feira de Empreendedorismo e nós buscamos algum problema do nosso cotidiano no colégio para que trabalhássemos na resolução. Aí veio a ideia desse site para otimizar o nosso tempo durante o lanche. Desde o ano passado, contamos com o apoio do colégio. Neste ano, começamos a ter a matéria de Empreendedorismo, em que aprendemos a ter uma mente de empreendedor, verificar até onde esse ramo vai e o que é necessário para termos em mente para levar esses projetos a diante”. A estudante do primeiro ano do Ensino Médio, Geovanna Biasi, ressaltou que por serem apenas 20 minutos de intervalo, os estudantes não conseguiam tempo suficiente para se alimentar e descansar.

“Especificamente nesse ano, algumas turmas foram unificadas e com isso, as filas no refeitório aumentaram. Isso fez com que a gente perdesse muito tempo no lanche. Então, como solução, criamos o site que nos permite fazer o pedido 10 minutos antes e assim podemos acompanhar o status para a retirada. Isso otimiza o tempo, fazendo com que possamos aproveitar mais a hora do recreio”.

A matéria de empreendedorismo e economia foi implementada no plano de estudo das turmas do Ensino Médio por conta do surgimento do “Novo Ensino Médio”. Com os estudos voltados para a área, os alunos enxergaram o problema na cantina da escola e encontraram a solução. A instituição “comprou a ideia” e decidiu implementar o projeto na unidade, conforme explica o diretor do Centro Educacional, Fábio Veras.

Foto: Marcos Holanda/Em Tempo

“O curso foi criado com a finalidade de desenvolver o espírito empreendedor e a possibilidade desses jovens seguirem com a carreira, seja empreendendo ou construindo as suas próprias empresas. Dentro de um projeto desenvolvido na matéria, que compõe a média dos nossos alunos, eles perceberam um problema na cantina da escola e trouxeram a solução. A escola percebeu que o projeto deles tem um valor significativo dentro do processo escolar e os incentivamos. Compramos a ideia dos nossos alunos, implementamos na escola e vamos possibilitar que eles possam construir outros projetos. A partir disso, eles percebem a importância de estudar, empreender, de conhecer a realidade e efetivamente evoluírem cada vez mais”. A coordenadora da instituição, Jussara Tuma, informou que a disciplina de empreendedorismo foi implementada no plano escolar para que os alunos percebessem que poderiam ter projetos de vida.

“Sabe aquela pergunta básica de ‘O que você quer ser quando crescer?’ Aqui no Centro Educacional Século a nossa proposta é fazer o estudante ser protagonista de seu projeto de vida. Um exemplo foi a nossa Feira de Empreendedorismo, em que cada turma desenvolveu a sua própria startup, começando a escrever o seu projeto de vida que são as suas pequenas empresas. O colégio sempre busca valorizar essas ideias dos nossos alunos. Esse projeto do programa digital para a cantina foi uma surpresa, nós recebemos a ideia, acolhemos e agora vai fazer parte do dia a dia da nossa comunidade escolar”,

O projeto foi desenvolvido entre uma parceria das disciplinas de Empreendedorismo, Matemática e Física. Para o professor de empreendedorismo, Luís Cunha, a palavra que define a educação empreendedora para os jovens é: preparação.

“Ministrar empreendedorismo é uma preparação do jovem para o mercado de trabalho pois sabemos que terão áreas diferentes a serem trabalhadas. Eles conseguem desenvolvê-las e até mesmo levando para o lado pessoal. Com as aulas, eles aprendem a trabalhar em equipe e desenvolvem inteligência emocional ao saber sair de várias situações”, relatou o professor de empreendedorismo.

O Centro Educacional Século planeja outros projetos em que o empreendedorismo possa ser destacado do ponto de vista da sustentabilidade. O primeiro ano pretende desenvolver um papel germinado, que seja viável financeiramente e ao mesmo tempo tenha uma produção sustentável para contribuir com o meio ambiente e, consequentemente, com o planeta.

