Mulher é presa em Manaus por roubo de motocicleta

Manaus (AM)-Uma mulher, de idade e nome não revelado pela polícia, foi presa ontem (11), por roubo e clonagem de moto em Manaus.

Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), detiveram, a mulher e recuperaram a motocicleta marca Yamaha, modelo Factor, cor preta, placa PHJ 2882. O fato ocorreu no bairro Novo Aleixo, zona Norte.

Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, a polícia foi chamada por populares que informaram sobre vários roubos ocorridos na noite de quinta-feira (10) praticados por ocupantes da motocicleta.

A polícia efetuou rondas e localizaram a motocicleta estacionada em uma rua do bairro. Uma mulher foi detida e confessou o crime de roubo da noite anterior e informou também que a motocicleta era roubada e clonada.

A suspeita foi conduzida ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Durante a apresentação da acusada, compareceram ao DIP uma das vítimas do roubo e o proprietário da motocicleta original que teve sua placa usada para fazer o clone. As partes foram apresentadas a autoridade policial para as devidas providências.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

