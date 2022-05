Recém-nascida é encontrada abandonada dentro de lixeira no RJ

Rio de Janeiro (RJ)- Uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de uma lixeira em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por moradores da região na noite do último domingo (29). A menina foi resgatada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso ocorreu na Rua Ouro Fino, no bairro Jardim Catarina.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) também foram acionados para realizar o resgate da criança, mas, ao chegarem no local, ela já havia sido encaminhada para a maternidade Mário Niajar, no bairro Mutondo, pelo Samu. A mãe da criança ainda não foi localizada.

A Prefeitura de São Gonçalo informou, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, que o bebê realizou exames laboratoriais e de imagem, tomou vacinas e encontra-se em observação na Maternidade Municipal Mário Niajar. Quando receber alta, ficará à disposição do Conselho Tutelar e da Vara da Infância e Adolescência de São Gonçalo.

O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).

*Com informações do site O Dia

Edição Web: Bruna Oliveira

