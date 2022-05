Leão com franja em zoológico na China viraliza nas redes sociais; veja

Segundo uma funcionária, o estado da juba do leão é resultado direto do processo de limpeza do próprio animal

O leão branco do zoológico de Guangzhou, na China, virou uma das principais atrações do local e viralizou nas redes sociais. O motivo foi a inusitada aparência do animal, que foi fotografado pelos visitantes com uma franja na juba.

As imagens dividiram opiniões dos internautas, já que visitantes afirmaram que o animal não possuía o corte semanas atrás.

Diante da polêmica, funcionários do zoológico se pronunciaram nas rede social e negaram que o “corte” tenha sido feito intencionalmente.

Segundo uma funcionária, o estado da juba do leão é resultado direto do processo de limpeza do próprio animal, que lambe as patas e, consequentemente, passa as patas no “cabelo”.

“Nós nunca cortaríamos a juba dele. Ela muda eventualmente”, informou a mulher, segundo o portal Malaysia News.

Ainda segundo a publicação, a juba de um leão varia de acordo com a idade dele, podendo ser mais curta, longa, clara ou escura com o passar dos anos. Para alguns especialistas, ela também é sinal do bem-estar e da saúde do animal.

