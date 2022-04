Vídeo: sucuri gigante é flagrada digerindo animal às margens de rio

Mato Grosso do Sul (MS) – Uma sucuri, de aproximadamente 6 metros de comprimento, foi flagrada boiando após engolir uma presa no final da tarde de sexta-feira (8), no rio Aquidauana – região norte de Mato Grosso do Sul. A suspeita é que a cobra teria engolido uma capivara.

Pelas imagens é possível identificar que a sucuri estava com a cabeça para fora do rio e parte do corpo boiando. No barranco às margens do rio é comum a presença de animais como a capivara, servindo de presas fáceis para a cobra.

Um pescador que mora na região avistou a cena, e se impressionou com o tamanho da serpente. “É grande ela, hein? Deve ter engolido uma capivara. Olha o tamanho dessa sucuri”.

Digestão

O biólogo Pedro Guimarães esclareceu que o processo de digestão da serpente pode levar semanas, visto que sua pele e órgãos, como o esôfago e o estômago, se dilatam até três vezes mais que o normal para acomodar sua presa.

“O processo de digestão da sucuri é longo, e pode levar mais de 20 dias. É natural vermos fora da água, seja em cima de galhos ou se expondo ao sol, isso auxilia na regulação da sua temperatura e no processo de digestão. Nessa situação é importante manter uma distância segura não só para preservá-la, mas também para segurança de quem estiver no local”, explicou.

A sucuri é uma cobra da família Boidae, pertencente ao gênero Eunectes e sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d’água podendo ficar até 30 minutos sem respirar. Os animais possuem hábitos crepusculares e noturnos.

Vídeo de sucuri digerindo animal

*Com informações do G1 MS

Leia mais:

Biólogos fazem primeiro registro de comportamento homossexual em macacos-prego

Sucuri de 5 metros é encontrada passeando em Manaus; veja vídeo

Onça destroça jacaré em ataque surpreendente; veja vídeo

Edição web: Jonathan Ferreira