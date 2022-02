Vacinação contra Covid-19 imunizou mais de 15 mil crianças neste sábado (12)

Manaus (AM)- Os 17 pontos de vacinação abertos neste sábado (12) para receber o público de 5 a 11 anos de idade, durante a intensificação da campanha de imunização contra a Covid-19 da Prefeitura de Manaus, vacinaram 15.136 crianças.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com as secretarias de Educação do município (Semed) e do estado (Seduc), a intensificação visa ampliar a cobertura vacinal do público infantil antes do reinício das aulas presenciais da rede pública, marcado para a próxima segunda-feira (14).

A estratégia de reforço da vacinação, com busca ativa e uso de ônibus e lanchas escolares para o transporte até os pontos de atendimento, foi iniciada pela Prefeitura de Manaus na última quarta-feira, 9, com a meta de vacinar, em quatro dias, 20 mil crianças nas zonas urbana e rural da capital.

Nos primeiros três dias, em 14 locais de vacinação, quatro deles em área ribeirinha e rural rodoviária, foram aplicadas 13 mil doses. Com as doses aplicadas neste sábado, o número de crianças vacinadas no período subiu para mais de 28 mil, superando a meta inicial.

“Estamos muito felizes com o movimento e com o sucesso da integração entre as secretarias envolvidas e, em nome do prefeito David Almeida, agradecemos o empenho e o compromisso de cada servidor presente nesta ação, que tem como principal objetivo garantir o retorno seguro às salas de aula”, disse o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho.

Dos 17 pontos de vacinação abertos neste sábado, cinco eram pontos estratégicos da Semsa e 12 eram unidades de ensino – sete da rede municipal e cinco da rede estadual. Das unidades municipais, duas atenderam as comunidades ribeirinhas das calhas dos rios Negro e Amazonas.

O atendimento foi iniciado às 9h e deveria se encerrar às 16h, mas em algumas unidades foi além das 18 horas para garantir a vacinação de todos que já estavam no local.

As unidades de ensino com maior registro de doses aplicadas foram as escolas São Benedito e João Alberto Menezes Braga, na zona Norte. Na zona Oeste a Manuel Ferraz de Campos Sales e Antônia Borges de Sá (zona Leste), além da escola estadual Elisa Bessa Freire.

Entre os pontos estratégicos, os de maior movimento foram o shopping Via Norte, na zona Norte, o Studio 5, na zona Sul, e o Sesi, na zona Leste. Cada um destes locais vacinou entre 1 mil e 1,5 mil crianças ao longo do dia.

Continuidade

Nesta segunda (14), o atendimento segue no Parque Cidade da Criança, Studio 5, Sesi-Clube do Trabalhador, shopping Manaus Via Norte e Centro de Convivência Magdalena Arce Daou.

A população de 5 a 11 anos, está estimada em 260,7 mil crianças. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS) é vacinar 234,6 mil. O total corresponde a 90% deste grupo.

*Com informações da assessoria

Fotos – Antonio Pereira / Semcom

