Tefé, no AM recebe ações para fortalecimento do turismo

Um seminário sobre as iniciativas do setor e entregas de certificados fizeram parte das atividades

Tefé (AM) – A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou, na terça-feira (31), ações de fortalecimento do turismo em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), alcançando também os demais municípios localizados no Médio Solimões.

Um seminário sobre as iniciativas do setor e entregas de certificados fizeram parte das atividades. O seminário teve como objetivo reunir as iniciativas de turismo que envolvem os municípios de Alvarães, Tefé e Uarini, todos na região do Médio Solimões. O evento ocorreu no auditório do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Durante o encontro, estudantes, empresas que compõem a cadeia produtiva do turismo, instituições e membros do Conselho Municipal de Turismo puderam discutir o empreendedorismo no turismo, cases de sucesso, história e evolução do turismo da Floresta Nacional (Flona) no município e o envolvimento das comunidades, a história e evolução do turismo no local, além da importância da regularização de empresas no Cadastro Nacional de Turismo (Cadastur).

Certificados

Janailton Falcão/Amazonastur Janailton Falcão/Amazonastur Janailton Falcão/Amazonastur

Em Tefé, também foram entregues certificados para os prestadores do Cadastur e para os concluintes do curso de Agente de Informação Turística do Cetam.

Segundo o coordenador do programa de turismo de base comunitária do Instituto Mamirauá, Pedro Meloni Nassar, há um potencial gigantesco na cidade de Tefé e região.

“Tem muito potencial natural e o potencial sociocultural também. Existem muitas comunidades aqui na região que estão dispostas a poder trabalhar, ter oportunidade de trabalhar com o turismo e poder mostrar sua cultura, seu modo de vida. A Amazonastur é uma parceira fundamental, tanto para poder ajudar nesse processo de ordenar o turismo aqui na região como para poder também ajudar a divulgar”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Amazonastur, o Cadastur é um sistema de suma importância que busca o ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil.

Com a regularização, o turista pode confirmar a qualidade e segurança do serviço turístico escolhido.

“O turismo na cidade de Tefé está crescendo bastante, e agora, com a entrada de novos profissionais formados na área, a cidade tende a crescer bastante nesse retorno. Eu pretendo futuramente abrir minha empresa para atuar diretamente nos setor de ecoturismo”, destacou o recém formado em Guia de Turismo Regional, Jeferson Pimentel.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Turismo se ergue

Prefeito David Almeida destaca importância do turismo esportivo em Manaus

Careiro recebe projeto Turismo em Movimento