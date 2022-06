Atleta do AM de natação fica entre 5 melhores na Gymnasiade 2022

A competição internacional marcou a consolidação do aluno da rede estadual de ensino como um dos destaques nacionais

Manaus (AM)- Representando a bandeira amazonense em solo internacional, o nadador Caio Arcos, de 17 anos, participou do Campeonato Mundial Estudantil Gymnasiade 2022, na França, e ficou em 5º lugar nos 200m costas.

O atleta, que realiza seus treinamentos no Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus, complexo do Governo do Amazonas, administrado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), também competiu na prova de 50 metros costas.

A competição internacional marcou a consolidação do aluno da rede estadual de ensino como um dos destaques nacionais, batendo o seu próprio recorde absoluto amazonense, de 2min07s44 nos 200 metros costas.

“Quando temos atletas amazonenses conquistando títulos em esportes olímpicos, sabemos que o nosso trabalho está no caminho certo. Como parte das políticas públicas do Governo do Amazonas, estaremos sempre investindo em atletas, não só da natação, mas também de outras modalidades”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Na competição, Caio ficou com o 8º lugar geral na prova de 50 metros costas e no 5º lugar nos 200 metros costas. O atleta destacou a alegria de ter representado o Amazonas internacionalmente.

“Essa competição significa muito para mim. Estou feliz por estar trazendo bons resultados para o Amazonas, mas sei que ainda tenho bastante medalhas para conquistar. Vou continuar me dedicando nos treinos para que eu possa evoluir cada vez mais”, comentou Caio.

O Campeonato Mundial Estudantil Gymnasiade 2022 aconteceu na região da Normandia, na França, reunindo os melhores atletas de diversas modalidades no cenário internacional.

Desafios

O atleta pratica a modalidade desde os 7 anos de idade. Sob determinação médica, Caio descobriu na natação uma forma de superar problemas pulmonares. Atualmente, o nadador já conquistou 242 medalhas e hoje o seu maior sonho é representar o Brasil nas Olimpíadas.

“Meus maiores incentivadores são os meus pais. E acredito que ainda vou chegar nas Olimpíadas e representar o Amazonas e o Brasil”, ressaltou Caio.

