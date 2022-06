Últimas vagas para o Festival de Calouros Curumim em Manaus

Manaus (AM)- As inscrições gratuitas para a primeira edição do Festival de Calouros Curumim do Sesc Amazonas seguem abertas até o dia 4 de junho.

Essa é uma versão inédita voltada exclusivamente ao público infanto-juvenil. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição pelo link: https://bit.ly/FestivalSescCurumim

Os primeiros colocados na competição recebem premiação em dinheiro no valor de R$ 1 mil, R$ 750 e R$ 300 para os três primeiros lugares, respectivamente. O novo formato do festival tem o objetivo de identificar e promover novos intérpretes da categoria infanto-juvenil da cena musical amazonense.

“Neste ano realizamos a 42ª edição do nosso Festival de Calouros que foi um sucesso, com mais de 80 candidatos inscritos e um grande espetáculo no Largo de São Sebastião para consagrar as melhores vozes escolhidas pelo público e pelo júri técnico. Agora é a vez das crianças e dos adolescentes! O Sesc AM quer proporcionar essa experiência e essa grande vitrine para mostrar os talentos mirins da nossa terra”, explica o Gerente de Programas Educacionais e Culturais do Sesc AM, Cesar Marinho.

Para conferir todas as informações e o regulamento do Festival de Calouros Curumim 2022, basta acessar o lnk: https://bit.ly/RegulamentoSescCurumim .

Após as inscrições, os candidatos irão passar pela audição presencial, a ser realizada no dia 07 de junho, com banca de júri que irá selecionar dez calouros. Os selecionados seguirão para as fases eliminatórias. A Grande Final, com os seis finalistas escolhidos pelo público, será realizada no Largo de São Sebastião no dia 02 de julho.

Inscrição Gratuita

A inscrição é gratuita e individual. Não serão permitidos duplas, grupos ou bandas. É vetada a participação de intérpretes mirins que já atuam no meio artístico profissionalmente, ou que já tenham seu nome vinculado a shows musicais e outros festivais. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 2121-8453.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Preta Gil celebra 20 anos de carreira com show em SP

The Stone Ramos grava DVD em Manaus

Cantor Lorenzo Fortes comanda arraiá