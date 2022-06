Cantor Lorenzo Fortes comanda “Arraiá do LF” em Manaus

O Arraiá terá Barraca do Beijo, Recadinho do Amor e Comidas Típicas

Manaus (AM)- O cantor amazonense Lorenzo Fortes recebe diversos convidados no “Arraiá do LF”. O evento vai acontecer no dia 2 de julho, a partir das 19h, no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, na avenida Sete de Setembro, no Centro de Manaus.

A abertura do “Arraiá do LF” está marcada para às 19h com o Dj Spotify na Roça. A cantora Gabriella Dias e Trio Pé de Serra também se apresentam. A partir das 23h30, Lorenzo Fortes sobe ao palco e recebe diversos convidados. Já confirmaram presença: DJ Evandro Júnior, Márcia Novo, MARJ, Márcia Caminha, Gui do Cordel, James Rios e Norte Dance.

O Arraiá terá Barraca do Beijo, Recadinho do Amor e Comidas Típicas. Os ingressos do evento já estão disponíveis, a partir de R$ 20 para 1º Lote, o 2º Lote será vendido por R$ 25 e o 3º e último lote custará R$ 30.

Vendas OnLine através do site sympla.com/batucadaproducoes. As formas de Pagamento são: Débito, Crédito, Pix e dinheiro na Bilheteria do Evento. Informações e Reservas: (92) 99206-6142.



Lorenzo Fortes participou do The Voice Kids em 2018, quando tinha apenas 13 anos e fez parte do time da dupla sertaneja Simone e Simaria.

Em 2021, ele fez o lançamento do projeto autoral “Atemporal”, o DVD com 10 músicas é uma montagem de um espetáculo musical, tendo como roteiro e narrativa as composições do artista. O jovem cantor foi pioneiro ao gravar um DVD, neste nível de espetáculo. O DVD já tem mais de 100 mil execuções no Spotify e 60 mil visualizações no YouTube.

O artista já se apresentou em vários estados brasileiros, além do Amazonas, passou por Pará, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás.

