Preta Gil celebra 20 anos de carreira com show em São Paulo

São Paulo (SP)- No ano em que a artista celebra 20 anos de carreira, nada melhor do que iniciar as comemorações com um evento especial que representa uma nova era na trajetória da cantora.

Depois de duas décadas de estrada, Preta Gil selecionou canções autorais que fazem do show Toda Preta um momento histórico para o público e que poderá ser visto na Casa Natura Musical dia 11 de junho, sábado, às 22h, em São Paulo.

“Após um longo período sem shows por conta da pandemia, trazer este show para os palcos é a realização de um sonho para mim e para os meus fãs mais antigos, que pedem algo assim há anos. Acho que atinge uma maturidade de quem eu sou, fazer algo diferente de um show ‘tira o pé do chão’, como foi na Noite Preta e é no Baile da Preta e no Bloco da Preta. Precisava, para minha realização, de um show como este, 100% autoral. É um momento extremamente especial e marcante. Tudo com muito carinho e empenho para todos os fãs”, diz Preta Gil.

Além de Mal de Amar, primeira composição da Preta que ela nunca havia cantado ao vivo, estão presentes outras canções especiais para a artista, como Praga, escrita por Gilberto Gil para ela, Cinco Horas e Vestido Vermelho, também inéditas no ao vivo e que era um pedido constante dos fãs. Ao longo dessas duas décadas, a artista apresentou ao público um repertório muito rico, repleto de músicas emblemáticas que abraçam a diversidade musical brasileira e mostram sua versatilidade como artista. Escritas por compositores especiais, elas celebram o amor em suas diferentes formas e, agora, a longeva carreira da Preta.

Orientações sobre COVID-19

A organização acompanha o cenário e todas as orientações dos órgãos responsáveis. Por ora, para ingressar no show, será obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação atualizada com no mínimo duas doses e/ou reforço. Durante a permanência na Casa, é recomendada a utilização de máscara segura.

Quem tiver ingresso e apresentar sintomas de COVID-19, ainda que leves, ou tiver tido contato recente com alguém que testou positivo próximo à data do show, é orientado a não comparecer e a contatar o atendimento via e-mail para mais informações.

Ingressos à venda pelo Sympla

Valores:

Pista – Lote 1: R$100,00 / R$50,00 (meia-entrada)

Pista – Lote 2: R$130,00 / R$65,00 (meia-entrada)

Pista – Lote 3: R$160,00 / R$80,00 (meia-entrada)

Pista – Lote 4: R$190,00 / R$95,00 (meia-entrada)

Bistrô Superior – R$220,00 / R$110,00 (meia-entrada)

Camarote – R$250,00 / R$125,00 (meia-entrada)

Edição Web: Bruna Oliveira

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Jonnhy Depp vence processo contra Amber Heard

Shakira termina casamento com Gerard Piqué

Mariana Xavier é levada para o hospital com sequelas da Covid