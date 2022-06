Polícia Militar realiza visitas na zona Sul de Manaus

Manaus (AM) – Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram, na manhã de quarta-feira (1º), visitas do projeto Comunidade Mais Segura na zona Sul de Manaus.

A primeira visita aconteceu na Creche Magdalena Arce Daou, no bairro Santa Luzia, onde gestores do local e militares falaram de questões relativas à segurança pública e ao programa Comunidade Mais Segura.

A pedagoga Virgínia Cunha aproveitou a visita dos policiais e informou ocorrências de furtos de fios de cobre e de ar-condicionado, principalmente à noite, quando não há atividades escolares no local.

Os militares da 2ª Cicom também realizaram visita comunitária na Escola Eti Isaaq Benzecry, no bairro Colônia Oliveira Machado.

Em ambos os encontros foram informados os telefones funcionais do comandante e do supervisor de área da Cicom, como forma de proporcionar maior proximidade com as forças policiais e promover maior sensação de segurança nesses locais.

Trabalho

O Comunidade Mais Segura faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado. O objetivo é aproximar a população das forças de segurança, por meio da integração de diversos órgãos, incluindo a Polícia Militar.

Dessa forma, a iniciativa busca promover melhorias na prestação dos serviços públicos e na qualidade de vida, gerando mais segurança e bem-estar social para os amazonenses.

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da Agência Amazonas

