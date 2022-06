Espaço conta com exposição de obras de artistas parintinenes

As obras, que ficarão no Kwatiódromo, ambiente criado para este ano e que visa resgatar a história do Festival Folclórico de Parintins

Parintins (AM)- O espaço de diversão, cultura e lazer Kwati Club, localizado às margens do Lago Macurany, em Parintins, conta com novidades neste ano de 2022.

O local terá uma galeria virtual Amazônia Art’s, polo criativo que busca aproximar artistas genuinamente amazônidas de admiradores em todo o território brasileiro.

De acordo com Andressa Oliveira, criadora da Amazônia Art’s, o convite para participar do Kwati Club partiu da própria organização do evento.

“Fomos convidados pela empresária Érika Baranda, que é uma parceria do nosso polo. Ela consegue visualizar o trabalho sério que realizamos, e que tem por objetivo romper as fronteiras da Região Norte e do Brasil, dando visibilidade para a produção artística dos talentos de Parintins, por meio de suas histórias, narrativas, telas, desenhos e fotografias”, detalha ela.

As obras, que ficarão no Kwatiódromo, ambiente criado para este ano e que visa resgatar a história do Festival Folclórico de Parintins, serão expostas no estilo pop-up stores, uma tendência do mercado mundial.

“Serão apresentados 18 criações de artistas que fazem parte da Amazônia Art’s. Além disso, também teremos a presença de parintinenses produzindo suas obras ‘in loco’ e falando sobre suas vivências e relações com a Amazônia”, adianta Aandressa.

Também será disponibilizado um conteúdo audiovisual no qual o público do Kwati Club poderá conhecer de forma mais aprofundada as histórias dos artistas, suas narrativas, suas relações com o universo da arte e a Região Norte.

“A ideia é que a gente possa realmente interagir com o público e mostrar um pouco da nossa cultura para os turistas, visitantes e todos aqueles que estejam no local”.

Rompendo barreiras

Recentemente, o talento dos artistas da Amazônia Art’s foi reconhecido nacionalmente. Isto porque os parintinenses foram convidados por Rafael Bernardes, autoridade de empreendedorismo em TI no Brasil, para expor no Rio de Janeiro, mais precisamente no Aeroporto Santos Dumont, nesta sexta-feira (3) e sábado (4).

“A exposição, batizada de ‘Expressão Amazônica’, será realizada para 100 empresários e faz parte da mentoria titanium do Rafael Bernandes, do qual sou mentorada. Serão apresentadas mais de 70 obras entre telas, desenhos, pinturas e fotografias”, diz ela.

Entre os destaques estão obras dos Curuminz (Kemerson de Souza Freitas e Alzenei Pereira), que estão sendo os responsáveis por produzir a pintura na fachada do Bumbódromo, em Parintins. Também fazem parte da Amazônia Art’s Andrew Viana, Arildo Mendes, Dermison Salgado, Eduardo Melo, Gerlan Santos, Glaucivan Silva, Igor Viana, Inácio Paiva, Jair Jacqmont, Jandr Reis, João Ferreira, Josinaldo Mattos, Levi Gama, Patrick Colares e Pito Silva. Mais informações sobre o polo artístico, pode acessar o site: www.amazoniaarts.com.br.

Acesso

E aqueles que quiserem fazer parte dessa experiência, os ingressos estão à venda no terceiro lote. Os valores são R$ 300 (Kwati Pass para os quatro dias de festa), R$ 60 (Festa dos Visitantes, na quinta-feira), R$ 70 (Dabacuri, na sexta-feira), R$ 120 (Samba-boi, no sábado) e R$ 70 (Farofa do Japa, no domingo). Os valores a partir de R$ 300 podem ser parcelados de 2x vezes no cartão de crédito, a partir de R$ 600 de 3x e a partir de R$ 900 de 4x.

