Suzy Cortez revela que marido de Shakira a procurava: ‘Perguntava medida do meu bumbum’

A musa do OnlyFans e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortês entrou no meio das polêmicas sobre o possível término de Shakira e Gerard Piqué. De acordo com o jornal “El Periódico”, a cantora teria colocado um ponto final na relação após descobrir uma traição do craque.

Suzy revelou em entrevista ao Central Splash que já recebeu cantadas de Piqué através das redes sociais.

“Eu era amiga do antigo presidente do clube Barcelona Sandro Rosell quando o Piqué descobriu meu número e me mandava mensagens”, iniciou.

Entre as mensagens, Suzy relatou ter recebido questionamentos sobre sua volta para a Europa e a respeito do tamanho de seu bumbum.

“Quando voltei para o Brasil, ele me mandava direct no Instagram todos os dias perguntando quando eu iria voltar para a Europa e sempre me perguntando quanto media meu bumbum”, disse.

A influenciadora ainda revelou que não quis tornar as mensagens públicas em respeito a Shakira.

*Com informações do iBahia

