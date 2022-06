Homem desconfia de traição e corta cabelo de esposa enquanto ela dormia

A jovem acordou com o então companheiro sobre ela, enquanto, com uma tesoura, picotava todo o cabelo

São Sebastião (DF) – Um marido, com a suspeita de que estaria sendo traído pela mulher, se aproveitou do momento em que a vítima dormia para imobilizá-la e cortar o cabelo dela.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), e o suspeito disse que só não mataria a companheira por ela ser mãe dos filhos dele.

O crime aconteceu em São Sebastião, na madrugada do último sábado (28). O casal estava há 7 anos juntos, e teria terminado no passado e reatado o relacionamento recentemente.

Durante a madrugada, o homem disse que a mulher poderia dormir em sua casa e que ela iria embora no dia seguinte. Frio, o suspeito teria simulado um ar de tranquilidade, para deixar a vítima à vontade.

Porém, ao pegar no sono, a jovem relatou à polícia que acordou com o então companheiro sobre ela, lhe impossibilitando qualquer reação, enquanto, com uma tesoura, picotava todo o cabelo dela.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou a vítima chorando, com um dos filhos no colo, implorando por socorro. Ela explicou o que tinha acontecido, e disse que o suspeito teria agido como vingança, ao desconfiar que teria sido traído por ela.

Além da agressão física, o homem ameaçou a vítima, dizendo que só não a mataria por ter dois filhos com ela, um de 3 e outro de 1 ano e quatro meses. O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).

Liberado após fiança

Quando os policiais prenderam o agressor, ele confessou que cortou os cabelos da companheira por conta da suposta traição.

Os policiais encontraram vários tufos de cabelo, embaixo da cama e no colchão, que foram apresentados na delegacia. A PCDF arbitrou fiança de R$ 4 mil, mas o homem acabou solto após audiência de custódia. A mulher aceitou ficar sob medida protetiva.

