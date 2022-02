Homem é preso em Itacoatiara (AM) por atirar na boca de um cachorro

Itacoatiara (AM)- Um homem de 45 anos e de identidade não revelada foi preso neste domingo (13) por maus tratos de animais em Itacoatiara, distante 176 quilômetros de Manaus.

Era madrugada, por volta das 2h, quando a polícia foi chamada por vizinhos. Eles ouviram tiros e estavam aterrorizados com a possibilidade de estar acontecendo um crime nas redondezas.

Os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram para a rua Carlos Henrique, bairro Jauari II. No local, foi constatado que o homem tinha disparado contra a boca de um cachorro. Ele foi detido com a arma e levado para a delegacia do município.

Já às 6h30, a equipe 0379 recebeu demandas relatando disparos de arma de fogo na rua Terezinha Peixoto, bairro São Francisco, também em Itacoatiara. No endereço indicado, os policiais encontraram a vítima, de 24 anos. Ela informou que ao voltar do trabalho, o infrator teria efetuado vários disparos a esmo no meio da rua, e em seguida, teria apontado a arma para a sua cabeça.

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Crime contra animais

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou em dezembro um projeto de lei que determina pena de até 4 anos de prisão para quem praticar maus-tratos a animais.

Os maus-tratos são abusos, mutilação ou ferimentos contra animais domésticos e silvestres. O texto (PLC 134/2018) prevê ainda que a zoofilia, a morte do animal ou a reincidência em maus-tratos serão agravantes da pena em até um terço.

