Amazonas registra uma morte por Covid e 536 novos casos neste domingo (13)

Manaus (AM)- A edição 680 do Boletim Diário de Covid-19, informa o diagnóstico de 536 novos casos de Covid-19, totalizando 562.537 casos da doença no estado.



O boletim confirma 1 óbito pela Covid-19, ocorrido no sábado (12), elevando para 14.064 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, no sábado, foram registrados 5 sepultamentos pela Covid-19.



O documento acrescenta ainda que 15.235 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 5,53% dos casos confirmados ativos.



Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 208 pacientes , sendo 104 em leitos clínicos (15 na rede privada e 89 na rede pública), 101 em UTI (23 na rede privada e 78 na rede pública) e 3 estão em sala vermelha.



A situação vacinal dos pacientes internados com a Covid-19 aponta que, dos 208 pacientes internados, 102 não foram vacinados, 61 têm esquema vacinal incompleto e 42 têm esquema vacinal completo

No boletim consta, também, que há outros 64 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 1 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 63 em leitos clínicos.



Dos 562.537 casos confirmados no Amazonas até esta domingo (13), 273.481 são de Manaus (47,86%) e 289.056 do interior do estado (52,14%).



A capital, Manaus, tem 460 novos casos confirmados. No interior, os 12 municípios que têm casos novos Manicoré (24), Itacoatiara (19), Envira (12), Eirunepé (6), Lábrea (6), Parintins (3), Humaitá (1), Manacapuru (1), Maués (1), Pauini (1), Presidente Figueiredo (1) e Rio Preto da Eva (1).



Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.650 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.414. Há um novo óbito em Manaus.



As informações são disponibilizadas pelas prefeituras municipais e consolidadas por meio da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

*Com informações da assessoria

FOTO – Bruno Zanardo/SECOM

Leia mais:

Carreta da Vacina Amazonas chega a Manacapuru nesta segunda (14)

Amazonas já aplicou mais de 6 milhões de vacina contra a Covid-19

Amazonas registra 4 mortes e mais de 2 mil casos em 24h