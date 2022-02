Carreta Vacina Amazonas chega em Manacapuru nesta segunda (14)

A unidade móvel ficará estacionada em local estratégico na cidade, na rua Getúlio Vargas, ao lado da Feira do Produtor

Vacinação no AM

Manacapuru (AM)- Após reforçar a cobertura vacinal contra a Covid-19 em Manaus, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), leva a Carreta Vacina Amazonas para Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital).

Nesta segunda e terça-feira (14 e 15), a carreta estará no município para a população atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19.

A unidade móvel ficará estacionada em local estratégico na cidade, na rua Getúlio Vargas, ao lado da Feira do Produtor. O horário para vacinação será das 9h às 17h, nos dois dias de funcionamento da carreta.

“A carreta já percorreu diversos bairros em todas as zonas de Manaus e agora se desloca para a região metropolitana. Em Manacapuru, será feita uma grande mobilização para vacinar o maior número de pessoas e garantir que a população esteja protegida contra o novo coronavírus”, afirmou o secretário de estado de saúde, Dr. Anoar Samad.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, salienta que a estratégia terá êxito se houver a adesão da sociedade.

“É um esforço integrado entre as esferas do estado e município para ampliar a cobertura vacinal contra à Covid-19, por isto, é tão importante sua participação, nesta principal ação de saúde pela vida”, reforçou a diretora-presidente.

Na terça-feira (15), duas tendas também servirão como pontos de imunização contra a Covid-19 em Manacapuru. Uma será montada no SESC Centro de Atividades Waldemar Ventura, na rua Waldemar Ventura, 450, no bairro Aparecida, e outra instalada no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM IX) Jamil Seffair, na avenida Manoel Urbano, 1550, bairro São José.

A SES-AM reforça à população de Manacapuru, município da região metropolitana de Manaus, que nestes dois dias de intensificação os outros postos de vacinação da prefeitura não irão funcionar.

A carreta disponibiliza a aplicação das 1ª, 2ª e 3ª doses, além da 4ª dose, para as pessoas com alto grau de imunossupressão, que receberam a dose de reforço há pelo menos quatro meses.

Reforço

Para a população acima de 60 anos, o intervalo para a terceira dose é de pelo menos três meses após a aplicação da segunda dose. Para pessoas entre 12 e 59 anos, a imunização com a dose de reforço exige um intervalo de pelo menos quatro meses.

