Manaus FC encara o Altos (PI) na Colina

Manaus (AM)- O Manaus FC joga neste domingo (5) em busca de mais três pontos na tabela da Série C do Brasileirão. O Gavião enfrenta o Altos (PI), pela nona rodada da competição, no estádio Ismael Benigno, a Colina, no São Raimundo.

O time conquistou, até o momento, 12 pontos e está na oitava posição na tabela. Os ingressos para a partida estão no valor de R$ 20 (meia entrada).

Segundo o professor Piza, o time, que joga em casa, enfrentou grande decepção em jogos fora de casa, mas que o treino da semana foi importante para ajustes no time.

“Estamos nos reapresentando com uma semana de estudo e reavaliação. Tivemos trabalhos com bola nessa semana. Nosso último jogo no Pará foi difícil, não foi o melhor e estamos em busca de melhor desempenho. Precisamos ajustar, corrigir e ajustar”, disse o treinador.

Piza contabiliza 44 jogos no clube, 19 vitórias, 17 empates, oito derrotas e 65 gols marcados.

O jogador Alvinho também destacou que o time está em busca pelo acesso para a Série B com gols e o maior número de vitórias dentro e fora de casa. “Sabemos da importância que são os jogos. Eu fico muito feliz em ser opção do treinador. Quero poder ajudar a equipe nos próximos jogos”, disse o jogador.

O zagueiro Rayne enfatizou sobre o clube ser considerado como uma das melhores defesas da competição.

“Neste domingo temos um jogo para dar respostas ao torcedor amazonense. Vamos ter a torcida mais perto da gente. A pressão que todo o jogador gosta de ter. Estamos preparados para este confronto. Temos a oportunidade de dar a volta por cima”, declarou.

O torcedor cobra a sequência de vitórias do Manaus e pretende apoiar o time com a presença na Colina.

“Esse jogo é muito importante para o Manaus FC, é preciso ganhar os jogos, ganhar a confiança da torcida, em casa não podemos perder pontos, se perder pode dispensar o técnico e alguns jogadores”, declarou o torcedor Marcio Seixas.

Próximos jogos

O clube amazonense enfrenta o Campinense (Paraíba), no dia 11, no estádio Amigão em Campina Grande (PB). No dia 18, o Gavião retorna para Manaus com jogo na Arena da Amazônia contra o Figueirense (SC).

