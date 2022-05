Atem vai além do patrocínio e entra em campo na torcida do Manaus FC

A paixão pelo futebol e a importância deste esporte para o Amazonas fizeram com que a Distribuidora Atem surgisse nos jogos do Manaus Futebol Clube, o Gavião do Norte, não apenas como patrocinadora oficial do time, mas também como seu décimo segundo jogador, como se diz no jargão esportivo: a empresa também faz parte da torcida.

Quando os jogos são em Manaus, quem vai para a Arena da Amazônia pode ver e participar da mobilização que a Atem faz com a torcida. Há desde espaços interativos como o Chute a Gol; até sorteio de brindes, espaços instagramáveis para fotos e escolha do craque da partida, ação realizada ano passado que extrapolou o jogo e chegou até as redes sociais da empresa. No campo, a marca da Atem aparece em placas laterais e na camisa do Gavião do Norte, marcando o apoio da companhia ao clube.

Pódio para futuros campeões: pais registram a participação do filho no jogo do Manaus FC

“O Manaus FC tem história muito semelhante à da Atem, que nasceu humilde, pequena, mas com muita determinação para conquistar seu espaço. Hoje, o amazonense voltou aos campos para torcer com orgulho ao Manaus FC. É sobre esta emoção e alegria que a Atem faz questão de fazer parte e incentivar”, comemora a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira.

Este é o quinto ano que a Atem patrocina o Manaus FC. No dia 05 de maio, o clube comemorou 9 anos de fundação somando grandes conquistas: foi o responsável pela renovação no futebol amazonense ao conseguir representar o Amazonas na série C do Campeonato Brasileiro de Futebol; é tricampeão no estadual amazonense e foi o responsável pelo recorde de público na Arena da Amazônia no jogo contra o Brusque, pela final da Série D.

Time de promotores da Atem anima torcedores nos espaços interativos na Arena da Amazônia

Para o presidente do Manaus FC, Giovanni Silva, a Atem é uma marca que acreditou no clube mesmo antes de ter projeção local e nacional. “A Atem é uma grande parceira que, além do patrocínio, tem nos incentivado durante os jogos, mobilizando a torcida. Esperamos sempre corresponder às expectativas da patrocinadora, pois sabemos da grande responsabilidade existente quando uma empresa forte como a Atem associa sua imagem ao clube”.

Patrocinar o Manaus, para a Atem, vai além de apoiar um time que é campeão. O mais importante é a responsabilidade da distribuidora em auxiliar a equipe, mas também em estimular o crescimento do esporte no Amazonas. “Conhecemos os estados onde atuamos; norte e centro-oeste são regiões que adoram o futebol, pensamos em primeiro lugar no quanto é importante fazermos parcerias com o esporte local. O futebol no Amazonas ainda tem muito para oferecer, e é uma grande felicidade fazer parte disso”, ressalta Paula Vieira.

No espaço Chute a Gol, adultos e crianças testam suas habilidades com a bola e ainda ganham brindes

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 21 anos. O Grupo está presente em 11 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

*Com informações da assessoria

