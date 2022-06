Homem é preso por vender drogas em esquema ‘delivery’ no Amazonas

Durante revista pessoal foi encontrada uma porção de 100 gramas de substância com aspecto de cocaína, R$ 367, um aparelho celular , uma motocicleta de cor branca, placa PHF 2974, com chassi adulterado

Autazes (AM) – Um homem de 24 anos foi preso por por tráfico de entorpecentes no esquema delivery, no bairro Cidade Nova, na área rural do município de Autazes (a 112 quilômetros de Manaus), na tarde desta sexta-feira (3).

A equipe da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em patrulhamento de rotina, foi parada por um popular próximo à estrada Z1, que relatou sobre um suspeito fazendo o delivery de drogas.

Os policiais foram ao local informado e realizaram abordagem do homem com as características repassadas.

Durante a busca pessoal foi encontrada uma porção de 100 gramas de substância com aspecto de cocaína, R$ 367, um aparelho celular , uma motocicleta de cor branca, placa PHF 2974, chassi adulterado.

O homem foi conduzido à 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e pode responder por tráfico de drogas.

