Manaus (AM) – Durante uma abordagem policial à embarcação F/B José Lemos, na manhã desta quinta-feira (2), policiais civis realizaram a apreensão de seis tabletes de entorpecentes que vinham do município de Jutaí (distante a 750 quilômetros de Manaus) com destino à capital. A droga apreendida foi avaliada em R$ 96 mil.

A polícia informou que a apreensão ocorreu durante uma revista de rotina, onde em meio à lixeira do barco, as equipes encontraram uma sacola “tipo de feira”, contendo seis tabletes de maconha. Aos policiais, os tripulantes informaram, que não sabiam do material ilícito sendo transportado.

De acordo com a autoridade, após revista no circuito interno por câmeras da embarcação, foi possível observar uma atitude suspeita por parte do cozinheiro do barco. Durante entrevista, o cozinheiro assumiu ter recebido o material, na altura do município de Fonte Boa. Além disso ele informou que a entrega seria feita em Manaus.

Diante dos fatos e apuração, a polícia apreendeu os 6,4 KG de maconha, e um aparelho celular, posteriormente apresentou o material à autoridade Judicial para os procedimentos cabíveis.

